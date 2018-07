'Zoutelande' breekt absoluut record in Vlaamse Ultratop DBJ

13 juli 2018

13u47 0 Muziek 'Zoutelande', de hit van Bløf en Geike Arnaert , staat voor de 21ste week op 1 in de Vlaamse ultratop. Daarmee stoten de Nederlanders 'Horizon' van Tourist LeMC van de troon, dat eerder twintig weken op 1 stond.

Zoutelande blijft maar records breken. Zaterdag staat het nummer van Bløf en Geike Arnaert voor de 21ste week op nummer 1 in de Vlaamse hitparade. Daarmee laten de jongens uit Zeeland 'Horizon' van Tourist Lemc & Wally (20 weken), 'Kvraagetaan' van de Fixkes (19 weken) en 'Het Ploplied' van Kabouter Plop (18 weken) achter zich. De top 5 wordt vervolledigd met 'Ziet em duun' van Van Echelpoel met 17 weken op 1. Eerder dit jaar was 'Zoutelande' ook de eerste Nederlandstalige hit sinds 2015 die in de algemene Ultratop op 1 stond. Ze volgenden daarme '10.000 luchtballonen' van K3 op.

Het nummer ‘Zoutelande’ gaat over een verliefd koppel dat ondanks het slechte weer in het Zeelandse ‘Zoutelande’ toch een leuke tijd heeft omdat ze bij elkaar zijn. Het nummer is een Nederlandse cover van het Duitse “Frankfurt Oder” van Bosse en Anna Loos.

Toeristisch succes

De hit legt het gelijknamige plaatsje in Zeeland niet bepaald windeieren, het toerisme boomt er als nooit voorheen. “Sommige mensen die ons bellen, beginnen al meteen over het liedje”, zegt een hotelier eerder. “Ze zeggen al bij de telefonische reservatie: ik wil gewoon naar Zoutelande komen omwille van dat liedje.” De hoteliers spreken dan ook van geweldige gratis reclame door BLØF.

Ook Burgemeester Rob van der Zwaag is dolenthousiast. "Dat nummer is natuurlijk dé gedroomde citybranding", vertelt hij aan Het Nieuwsblad. "Ik wist niet eens dat er een nummer over Zoutelande op komst was. Maar toen ik het voor de eerste keer hoorde, wist ik meteen dat het impact zou maken."