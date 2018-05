'Zingende dichteres' Maaike Ouboter brengt tweede plaat uit TC

09 mei 2018

15u38 0 Muziek De Nederlandse singer-songwriter Maaike Ouboter heeft een nieuw album klaar. Vrijdag komt in haar vaderland 'Vanaf nu is het van jou' uit. Volgens lokale critici die ze al konden beluisteren, zou het alweer een plaat vol tekstuele pareltjes worden.

Maaike Ouboter raakte bekend toen ze tweede werd in het tv-programma 'De beste singer-songwriter van Nederland'. Daarin maakte ze vooral in druk met het liedje 'Dat ik je mis', dat ook bij ons een hit werd met een hoogste notering op 3 in de Radio 2 Top 30. Iets wat haar een gouden plaat opleverde. Ouboter staat vooral bekend voor haar prachtige teksten, iets wat haar de bijnaam 'zingende dichteres' opleverde. De tekst van 'Dat ik je mis', met vooral de lijn 'Je kust me, je sust me, omhelst me, gerust me. Je vangt me, verlangt me, oneindig ontbangt me' werd een instant klassieker bij liefhebbers van het fijnere Nederlandstalige lied. Of deze tweede plaat ook zo'n lijnen bevat weten we vanaf vrijdag. Dan kom 'Vanaf nu is het van jou' uit in Nederland. Een Belgische release volgt snel.