"Ze zijn 45, maar doen alsof ze nog 25 zijn": nieuwe videoclip Backstreet Boys mikpunt van spot TDS

17 mei 2018

21u28

Bron: ANP 153 Muziek De Backstreet Boys hebben donderdag voor het eerst in jaren weer van zich laten horen op muzikaal vlak. De mannen brachten 'Don't Go Breaking My Heart' uit en deelden ook meteen de nieuwe videoclip bij het nummer.

Die clip is aanleiding voor gegniffel op Twitter. Vooral over de dansmoves van de Backstreet Boys, die vorige maand vierden dat ze 25 jaar bestaan, worden grappen gemaakt. "De Backstreet Boys brengen in 2018 een nummer uit, dat doet denken aan 1998. Ze zijn 45 jaar, maar doen alsof ze nog steeds 25 zijn", analyseerde een twitteraar. "Dit is net een high school-film, waarin alle acteurs dertigers zijn die zestien-, zeventienjarigen vertolken." Een andere gebruiker vraagt zich af of de 'cheesy' danspasjes nodig zijn. Ook om de titel, Don't Go Breaking My Heart, wordt gelachen. "Nee, het is een cover", twitterde iemand, verwijzend naar het nummer van Elton John dat in 1976 en in 1993 verscheen.

Ondanks, of misschien juist dankzij, de grappen waren de Backstreet Boys in verschillende landen trending topic. "Het moet weer 1998 zijn", grapten meerdere twitteraars.

Fans van de boyband zijn lyrisch over 'Don't Go Breaking My Heart'. Ook de mannen zelf zijn weg van het nummer. "Zodra we dit liedje hoorden, wisten we dat het speciaal was", liet Kevin Richardson weten aan Amerikaanse media. "De piano en de synths zijn geweldig. En als de groove in het tweede couplet komt, kom op! Geweldige coupletten, hook en melodieën. Je wil het gewoon blijven luisteren."

