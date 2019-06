‘Woehoe oewoe!’ Metallica covert ‘Ça plane pour moi’ en Koning Boudewijnstadion zingt massaal mee sam

16 juni 2019

Metallica speelt in ook in het Koning Boudewijnstadion een lokale cover. In Nederland brachten ze een ode aan André Hazes, in België is het de beurt aan Plastic Bertrand. Gitarist Kirk Hammett en bassist Robert Trujillo geven een draai aan Ça plane pour moi, een nummer dat ze tijdens hun vorige tour ook al eens speelden in het Sportpaleis.

