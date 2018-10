‘Wicked’ wordt 15 jaar: hierom is de musical al zo lang een publieksfavoriet MVO

30 oktober 2018

16u17 1 Muziek Vandaag is het 15 jaar geleden dat de musical ‘Wicked’, een verhaal over de twee heksen van het magische land Oz uit ‘De Tovenaar Van Oz’, in première ging op Broadway. Ondertussen is het één van de populairste voorstellingen ter wereld.

‘Wicked’ vertelt het verhaal van Elphaba en Glinda, de twee heksen uit het land van Oz. Waar de mooie Glinda echter overladen wordt met lof, heeft Elphaba het moeilijk, omdat ze geboren werd met groene huid. Ondanks haar goede bedoelingen geraakt ze bekend als ‘Wicked Witch of the West’.

In die 15 jaar werd er 471 ton droog ijs gebruikt voor visuele effecten, werden er 109.980 duo’s ingeschakeld om de twee hoofdrollen te spelen over heel de wereld en werden er 618 containers schmink gebruikt om Elphaba groen te verven. En dat is nog niet alles wat over ‘Wicked’ verteld kan worden.

Vanaf dag één was ‘Wicked’ al een grote hit. Eén van de bekendste nummers is ‘Defying Gravity’, een enorm populaire hit die vaak wordt gezongen tijdens de audities van talentenjachten. Dat komt omdat er een indrukwekkend stembereik nodig is om het lied tot een goed einde te brengen.

Daarnaast werd het liedje al verschillende keren afgespeeld in de ruimte. NASA gebruikte het al vaak als ludieke wekker voor slapende astronauten.

De originele Amerikaanse cast van de musical bestond uit Kristin Chenoweth als Glinda en Idina Menzel als Alphaba. Die laatste kennen we vandaag de dag nog beter als koningin Elsa uit de Disneyfilm ‘Frozen’. Dat Idina perfect is voor iconische krachtnummers blijkt niet alleen uit haar versie van ‘Defying Gravity’, maar ook uit ‘Let It Go’.

(Lees verder onder de video’s, nvdr)

Maar zelfs voor ervaren zangeressen gaat het al eens mis. Idina kwam in opspraak toen haar stem tijdens een oudejaarsavondconcert in 2015 op pijnlijke wijze brak aan het einde van het nummer.

‘Wicked’ was ook al eens in het Nederlands te zien, bij onze Noorderburen. Daar speelde Willemijn Verkaik de rol van heks Elphaba. Ook toen was de musical meteen een groot succes. Het nummer ‘Defying Gravity’ werd voor de gelegenheid omgedoopt tot ‘Ik Lach Om Zwaartekracht’.

Zelf ook interesse om de musical te gaan bekijken? Wel, dat kan perfect. Zelfs vandaag wordt ‘Wicked’ nog élke avond in New York en Londen gespeeld.