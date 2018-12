‘White Christmas’: Het bestverkochte lied aller tijden is een goudmijn met een tragisch kantje Mario Danneels

24 december 2018

06u00

Bron: Story 0 Muziek Geen enkel lied ging zoveel keer over de toonbank als Bing Crosby’s ‘White Christmas’. Het Oscar-winnende nummer vond het kerstgenre uit en herdefinieerde Amerika’s idee van de feestdagen, ook al kwam er oorlog aan te pas om het zo populair te maken en schuilt er een treurig verhaal achter.

Vijftig miljoen verkochte exemplaren, dat is de meest bescheiden schatting van het succes van ‘White Christmas’. Omdat hitparades pas een tiental jaar nadat Bing Crosby het lied de ether inzong gelanceerd werden, is het onmogelijk om het precieze verkoopcijfer op te meten, maar sommigen menen dat dat mogelijk tot 125 miljoen stuks oploopt, de vele coverversies inbegrepen. En zo vond componist Irving Berlin in 1940 meteen het hele kerstgenre uit. “Het idee van een niet-religieus kerstlied bestond niet echt vóór Berlin”, legt de Amerikaanse componist Bob Kapilow uit. “Schrijvers en platenbazen dachten: waarom zou je een kerstlied schrijven, het wordt toch amper één keer per jaar gedraaid.” Een historische tour de force dus, maar de achtergrond van ‘White Christmas’ is een stuk minder melig dan het lied: kerstdag was een jaarlijkse martelgang voor Irving Berlin. Zijn nummer werd pas populair door de gruwel van de Tweede Wereldoorlog, en Bing Crosby’s kinderen kenden hem niet als hartverwarmende smartlapzanger. In Vietnam gebruikte het Amerikaanse leger ‘White Christmas’ dan weer als codewoord.

Elke kerst rouwen

“Irving Berlin heeft geen plaats in Amerikaanse muziek – hij ís Amerikaanse muziek”, luidt het ronkende oordeel van medecomponist Jerome Kern. En in 1988, als Irving in New York gelauwerd wordt op zijn honderdste verjaardag, zegt journalist Walter Cronkite dat Irving “geholpen heeft het verhaal van dit land te vertellen, door het beste van wie we zijn en de dromen die onze levens bepalen vast te leggen”. Irving tekent in zijn 65-jarige carrière voor onverwoestbare klassiekers als ‘Cheek to Cheek’, ‘Anything You Can Do (I Can Do Better)’, ‘There’s No Business Like Show Business’ en zelfs ‘God Bless America’. Iedereen van Diana Ross en Barbra Streisand over Elvis Presley en Leonard Cohen tot Lady Gaga en Cher hebben zijn nummers opgenomen - in totaal zo’n 1.500 composities. De Amerikaanse held is niet eens van eigen bodem: Irving is als Israel Beilin in Rusland geboren, en is vijf als zijn ouders naar de Verenigde Staten emigreren. Ondanks roem en spijt maakt het leven het Irving niet gemakkelijk: in 1912 trouwt hij met de jonge zangeres Dorothy Goetz, die amper zes maanden later fataal ten prooi valt aan de buiktyfus die ze tijdens hun huwelijksreis oploopt. Irving is ontroostbaar, en het duurt twaalf jaar eer hij hertrouwt met schrijfster Ellin Mackay. Begin december 1928 bevalt zij van hun eerste kindje, Irving Jr., dat drie weken later op kerstdag overlijdt. 25 december wordt een dag van diepe rouw voor het koppel, die elke kerst bij het graf van hun zoontje treuren.

