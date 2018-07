'West Side Story' trekt opnieuw naar Broadway met een heel Belgisch tintje Ewoud Ceulemans

13 juli 2018

07u02

Bron: De Morgen 0 Muziek In februari 2020 moet een nieuwe productie van Leonard Bernsteins beroemde musical 'West Side Story' in première gaan. In New York, maar de musical krijgt ook een Belgisch tintje: podium-iconen Ivo van Hove en Anne Teresa De Keersmaeker zullen respectievelijk de regie en de choreografie verzorgen.

Een cast is er nog niet, maar de namen die wel al verbonden zijn aan de nieuwe Broadway-productie van West Side Story doet watertanden. Met Ivo van Hove als regisseur en Anne Teresa De Keersmaeker als choreografe krijgen twee iconen uit de Belgische theater- en danswereld de kans om aan de slag te gaan met de beroemde musical van Leonard Bernstein en Stephen Sondheim.



Het nieuws werd de wereld ingestuurd door Scott Rudin, de producer van succesvolle en bekroonde films als 'No Country for Old Men' en 'The Social Network'. Rudin verzorgde eerder ook al de productie van 'A View from the Bridge' en 'The Crucible', twee voorstellingen die Ivo van Hove regisseerde op Broadway. Met 'West Side Story' krijgt hun samenwerking nu ook een derde hoofdstuk. Van Hove, tevens artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam, maakte in New York eerder ook al 'Lazarus', een samenwerking met David Bowie.

Opvallend is dat ook Anne Teresa De Keersmaeker, die in New York studeerde, bij de productie wordt betrokken. De Keersmaeker, vooral bekend van haar choreografieën voor haar eigen gezelschap Rosas, zal de choreografie van de nieuwe 'West Side Story' verzorgen. Net als Ivo van Hove komt ze uit een generatie Vlaamse podiumkunstenaars die in de jaren 80 internationaal doorbrak - net als Jan Lauwers, Jan Fabre, Wim Vandekeybus en Guy Cassiers. Toch is het de eerste keer dat Van Hove en De Keersmaeker samen aan een voorstelling werken.

Relevanter dan ooit

"Het is een hele eer om 'West Side Story' op Broadway te mogen regisseren", stelt Van Hove in een persbericht. "Ik ben ook ontzettend blij dat Anne Teresa De Keersmaeker dit samen met ons wil maken. Ik beschouw haar als één van de toonaangevende choreografen in de wereld. Het is voor het eerst dat in de Verenigde Staten een nieuwe choreografie wordt toegelaten."



Bernsteins musical, die in 1961 werd verfilmd en met tien Oscars werd bekroond, is een update van Shakespeares 'Romeo & Juliet', en draait om de verboden liefde tussen Tony en Maria, die elk tot een verschillende straatbende in New York behoren. De musical wordt nog maar zelden opnieuw bewerkt: de Bernstein Foundation, dat de rechten van Leonard Bernstein beheert, gaat op een notoir strikte manier met zijn erfenis om. Dat choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui in 2015 een deel van 'West Side Story' mocht bewerken, was hoogst uitzonderlijk.

'Ik ben ontzettend blij dat Anne Teresa De Keersmaeker dit samen met ons wil maken. Ik beschouw haar als één van de toonaangevende choreografen in de wereld' Regisseur Ivo van Hove

Het lijkt er sterk op dat het huidige politieke klimaat en de anti-migratieretoriek van de Amerikaanse president Donald Trump ertoe hebben geleid dat de musical in een nieuw jasje wordt gestoken: de protagonisten zijn immers migranten uit Polen en Puerto Rico. "Het thema van liefde die wordt vernield door haat en intolerantie is vandaag even krachtig als in de tijd van Shakespeare", verklaarde erfgenaam Jamie Bernstein. "Maar de plotlijn over het misbruik van Puerto Ricaanse migranten maakt 'West Side Story' vandaag relevanter dan ooit tevoren."



Van Hove sluit zich daar volmondig bij aan. "Ik beschouw Bernsteins musical als een meesterwerk van de twintigste eeuw. In onze wereld waar gemeenschappen, culturen weer radicaal tegenover mekaar staan en er al te vaak naar geweld als oplossing wordt gegrepen, is deze musical meer dan ooit relevant."



De nieuwe 'West Side Story' gaat op 6 februari 2020 in première.

'Het thema van liefde die wordt vernield door haat en intolerantie is vandaag even krachtig als in de tijd van Shakespeare' Jamie Bernstein