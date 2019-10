"Wereldsterren bellen ons nu, en niet omgekeerd": Dimitri Vegas & Like Mike na vier jaar weer uitgeroepen tot beste dj's JOBG

21 oktober 2019

00u00 0 Muziek Dimitri Vegas & Like Mike zijn opnieuw tot de koningen van de dj-wereld gekroond. Na vier jaar staan ze weer op 1 in de 'DJ Mag Top 100'. "Maar nu betekent het véél meer: wereldsterren contacteren ons nu om samen te werken, niet omgekeerd. Ons verhaal is nog lang niet uitverteld."

De broers Thivaios hebben er al een stevig feestweekend in Amsterdam opzitten, wanneer we hen zaterdagnacht vlak na hun overwinning spreken. Donderdag en vrijdag speelden ze voor 28.000 uitgelaten fans in de Ziggo Dome op het Amsterdam Dance Event, om met 'Our Story' 15 jaar Tomorrowland te vieren. "En ik had mij nog zo voorgenomen om zaterdag fris te zijn, maar dat is niet gelukt. Ik heb mijn ergste kater van het jaar", zucht Dimitri Vegas (37). "No more tequila voor jou, broer", lacht Like Mike (33). De twee zijn in hun nopjes. Kan niet anders, want de voorbije vier jaar grepen ze telkens nipt naast de eerste plek in de DJ Mag Top 100 - en ging de Nederlander Martin Garrix (23) ermee aan de haal. Maar dat heeft nooit gewrongen, zeggen de broers. "Integendeel. Ik vond op nummer twee staan zelfs een soort van comfortpositie", zegt Mike. "Dat we die tweede plek drie jaar hebben volgehouden, is al crazy. Nu dan terug op nummer één staan, had ik niet eens zien aankomen. Het is geweldig", vindt Dimi. Martin Garrix en David Guetta maken de top 3 af.

120 shows dit jaar

Meer dan 1 miljoen mensen brachten hun stem uit voor de lijst van het Britse 'DJ Mag' - het blad houdt sinds 1997 een verkiezing. De Oscars van het dj-wereldje zeg maar, al blijft het een populariteitswedstrijd. "We hebben het afgelopen jaar tussen de 100 en de 120 shows gespeeld in de hele wereld. Gemiddeld is dat voor 15.000 man, maar er zaten ook shows bij in Argentinië voor bijvoorbeeld 300.000 mensen. Tel maar op hoeveel fans we dan bereikt hebben", aldus Dimitri. Snel gerekend: tussen de 1,5 en de 2 miljoen. "Tot in de verste verte zagen we die fans allemáál meedoen. Een wauw-gevoel voor ons", aldus Mike. "En als ze dan ook nog allemaal stemmen op ons: het ene vult het andere aan. Ons nummer 'Instagram' is trouwens wereldwijd doorgebroken. Misschien heeft het daar ook mee te maken? Wie zal het zeggen?", lacht Dimitri. "Het is alleszins een bijzonder mooi compliment. Een bevestiging ook dat we nog degelijk een verhaal te vertellen hebben. We hebben nog ruimte om vooruit te gaan."

Geen tijd voor feestje

In 2011 stonden de broers voor het eerst in de lijst, op de 79ste plaats. In 2013 kwamen ze binnen in de top 10 - iets wat geen enkele andere Belgische dj tot nog toe is gelukt. Een jaar later mochten ze zich de op één na beste dj's ter wereld noemen. En na hun eerste overwinning in 2015 gingen er internationaal deuren open. Dimi en Mike maakten nummers met wereldsterren als Paris Hilton, Daddy Yankee, Wiz Khalifa, Snoop Dogg en David Guetta. "Nu weer op één staan is een mooi visitekaartje om ergens een gesprek te beginnen", glunderen de twee. "Al lijken de rollen omgedraaid: wereldsterren contacteren óns voor een samenwerking, niet omgekeerd. Nog voor onze twee shows in het Sportpaleis gaan we nog een grote samenwerking met een wereldster aan. Wie? Dat blijft nog even geheim."

Veel tijd om te vieren is er alvast niet. Dimitri vliegt morgen al naar Los Angeles om nog wat audities te doen voor zijn acteercarrière. "De koe bij de horens vatten", lacht hij. "En ik ging normaal naar New York, maar ik ga even aan mijn winterslaap werken", lacht Mike. "Op 2 november staan we in New York voor onze eerste 'Garden Of Madness' daar: héél spannend! Van daar gaan we rechtstreeks naar India voor vier shows, en nadien naar Mexico voor drie shows", aldus Dimi. Begin december staan ze nog in Liverpool met hun 'Garden Of Madness', en eindigen doen ze in ons land, op 20 en 21 december in het Antwerpse Sportpaleis.