‘Wake me Up’ van Avicii op nummer 1 in eerste ‘I Love The 10's Top 500' van Qmusic SDE

24 mei 2020

18u07 0 Muziek ‘Wake Me Up’ van Avicii prijkt op nummer 1 in de allereerste ‘I Love the 10’s Top 500' en is dus volgens de Qmusic-luisteraars de beste song uit het decennium 2010 tot en met 2019.

Dj Tim Bergling, zoals Avicii echt heette, overleed plots in 2018, maar zijn muziek maakt hem duidelijk onsterfelijk, want hij staat maar liefst 9 keer in de lijst. Ook Ed Sheeran en Rihanna zijn geliefd bij de luisteraars, want ze staan beiden met 13 nummers in de lijst en zijn zo de twee populairste artiesten. Met ‘Shape of You’ grijpt Sheeran net naast de eerste plaats, want hij belandt op nummer 2. Rihanna sluit dan weer de top 20 af met ‘Diamonds’, haar best genoteerde nummer in de top. Op de derde plaats in de ‘I Love the 10’s Top 500' staan noorderburen Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michelle met ‘Hoe Het Danst’, één van de populairste nummers uit 2019.

Dimitri Vegas & Like Mike zijn dan weer de Belgen met het meest aantal nummers in de lijst, 6 om precies te zijn. De beste plaat van het dj-duo is volgens de Qmusic-luisteraars ‘The Hum’, op plaats 14. De hoogst genoteerde Belg in de lijst is Niels Destadsbader. Met ‘Verover Mij’ scoorde hij een grote hit in 2018 dankzij het VTM-programma ‘Liefde voor Muziek’.