"Vrouwen zijn je slaven niet": Colombiaanse zanger krijgt pak kritiek voor seksistische foto Sven Van Malderen

27 juli 2018

12u49

Bron: Daily Mail 3 Muziek Met zeven modellen in bed: de Colombiaanse reggaetonzanger Maluma heeft zich duidelijk niet verveeld bij de opnames van zijn nieuwe hit 'Mala mia'. Op Instagram kreeg het 'stoere' plaatje al ruim 1,7 miljoen likes, maar er klinkt ook forse kritiek. "Je behandelt hen als objecten, zij zijn je slaven niet", klinkt het onder meer.

Vooral zijn vrouwelijke fans vinden dit machovertoon een brug te ver gaan. "Echt spijtig dat Maluma enkel nog het seksuele in die meiden ziet." Of nog: "Wat een smerige foto. Je denkt dat het universum rond jou draait en dat vrouwen je slaven zijn. Heel seksistisch."

Life is so beautiful 🙏🏻 Een foto die is geplaatst door null (@maluma) op 08 jul 2018 om 06:05 CEST

Een zekere Yago Ibarro klaagt de aloude praktijk in het wereldje aan. "Artiesten blijven maar gebruik maken van die clichés, maar de meeste fans hebben het er nu wel mee gehad. Gebruik je verstand een beetje, we leven niet meer in dat soort wereld."

#MalaMia 🎥 S O O N.... !! Een foto die is geplaatst door null (@maluma) op 25 jul 2018 om 01:36 CEST

Maluma kwam vorig jaar ook al in het oog van de storm te staan, toen schoot zijn expliciete videoclip 'Cuatro Babys' in het verkeerde keelgat. "Ik ben verliefd op vier babes tegelijk. Ze geven me seks als ik het wil, weigeren doen ze nooit", luidt een van de zinnen daar.

En wat dacht u van deze? "Vrijen met mij, dat worden ze nooit beu. De rosse wordt het meest opgewonden als ze gedronken heeft. Ze wordt kwaad als ze mij belt en ik haar weiger een beurt te geven. Vervolgens maken we ruzie en gooit ze mijn kleren naar buiten. En dan moet ik de babbelkous bellen om ze te komen oprapen." PS: de ergste passages hebben we opgesmukt of achterwege gelaten.

Een zekere Laura Perez startte een petitie om het lied van alle mogelijke digitale platformen te verwijderen. "Zowel de tekst als de beelden zetten aan tot geweld tegenover vrouwen. Het algemene idee dat opgeroepen wordt? We zijn waardeloos en inwisselbaar, onze lichamen staan altijd ter beschikking van zijn grenzeloos seksueel verlangen." Uiteindelijk wist ze meer dan 92.000 handtekeningen te verzamelen. Een peulschil als u weet dat de clip zelf al meer dan 840 miljoen keer bekeken is.

"Ach, ze vinden altijd wel iets om je op de brandstapel te gooien", reageerde de zanger toen. "Je moet gewoon doen wat recht uit je hart komt en je gelukkig maakt."

Ondanks zijn vrouwonvriendelijk imago dook Maluma op als jurylid en coach in de Colombiaanse versie van 'The Voice Kids'. Hij werkte ook al samen met Shakira en Ricky Martin. Zijn relatie met model Natalia Buralich houdt intussen iets meer dan een jaar stand.

Love of my Life.. Happy Anniversary 🥂❤️ Vamos Colombia!! 🇨🇴 Een foto die is geplaatst door null (@natalia) op 24 jun 2018 om 19:04 CEST