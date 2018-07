'Voice'-deelnemer Shane Hendrix lanceert single met Nicki Minaj TK

12 juli 2018

07u07

Bron: NB 3 Muziek Zegt de naam Shane Hendrix je weinig? Dat komt omdat we hem eigenlijk kennen als Sepp Hendrix, die twee jaar geleden deelnam aan 'The Voice van Vlaanderen'. De jongeman van 21 ziet het echter grootser dan ons kleine Belgenlandje: hij lanceert vandaag een single met Nicki Minaj.

Sepp werd twee jaar geleden niet de voice van Vlaanderen, maar ging wél viraal met zijn battle van 'Marvin Gaye', een nummer van Charlie Puth. Die werd intussen al meer dan 14,4 miljoen keer bekeken op YouTube.

Zijn stem ligt dus goed in de markt, en Sepp besloot het erop te wagen in de States. In mei bracht hij zijn eerste single uit: 'Sorry I Can't Stay', een samenwerking met de Amerikaanse rapper Genuardi. En nu is er ook een tweede nummer, waarvoor hij niemand minder dan Nicki Minaj wist te strikken.

In de videoclip van 'Party Like A Rockstar' is de superster helaas niet te zien, maar je kan haar horen in het rapgedeelte. Het meisje naast hem in de clip is overigens ook geen onbekende: Sarah Ashley Toups was eerder al te zien in de video voor 'River' van Eminem ft. Ed Sheeran.