Vernieuwde versie van hologram André Hazes MVO

14u26 0 ANP Kippa Muziek Tijdens het muziekevenement Holland Zingt Hazes in april is een vernieuwde versie van het hologram van André Hazes te zien. Door middel van de allernieuwste hologramtechnieken wordt de illusie gewekt dat André Hazes weer zelf op het podium staat.

Producent LiveLane zegt gebruik te kunnen maken van een nieuw, niet eerder gehoord livefragment dat is opgedoken van de in 2004 overleden volkszanger. In maart dit jaar stond Hazes voor het eerst als hologram op het podium van de Ziggo Dome. Dat was voor alle fans een emotioneel hoogtepunt, omdat het visuele effect gecombineerd werd met een niet eerder uitgebrachte geluidsopname van zijn stem. Dochter Roxeanne Hazes sprak van een 'super emotioneel moment'.

De zesde editie van Holland zingt Hazes is op vrijdag 21 april en zaterdag 22 april. Alleen voor de show op vrijdag zijn nog kaarten. Naast André en Roxeanne Hazes treden Jeroen van der Boom, Glennis Grace, Danny de Munk, Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis, Peter Beense, Barry Hay en Jamai op.