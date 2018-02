'Unbreak My Heart'-zangeres Toni Braxton (50) maakt na acht jaar comeback: "Volgens mijn artsen kon ik nooit meer optreden" JDB

13 februari 2018

09u15 0 Muziek Na acht jaar radiostilte grijpt Toni Braxton (50) haar 25-jarig jubileum aan om een nieuw album uit te brengen, genaamd 'Sex And Cigarettes'. De plaat komt op 23 maart uit en de eerste single is inmiddels uitgebracht: 'Long As I Live', heet die.

De zevenvoudig Grammy-winnares heeft sinds 2010 geen solowerk meer uitgebracht en kijkt er naar uit om weer te gaan optreden, ondanks haar strijd tegen de ziekte van Lupus. "Mijn artsen zeiden me dat ik nooit meer kon optreden, reizen of wat dan ook, maar gelukkig lag er een ander plan voor mij klaar. Daar ben ik enorm dankbaar voor", aldus Toni.

Nadat de zangeres in 2008 tijdens een optreden in Las Vegas in elkaar zakte, werd de auto-immuunziekte bij haar geconstateerd. In 2010 gaf Toni er haar eerste interview over, om vervolgens in 2012 wederom een ziekenhuisopname te hebben na een terugval. Inmiddels heeft ze de ziekte aardig onder controle.

Vorige maand prees de 'Unbreak My Heart'-zangeres Selena Gomez, die ook aan de ziekte van Lupus lijdt: "Selena is zo'n bikkel en het is geweldig dat ze deze ziekte een gezicht heeft gegeven. Daarmee helpt ze zoveel anderen die hiermee kampen."