Exclusief voor abonnees “Twistbroers Ray en Dave Davies worden buren” Spil van legendarische band THE KINKS doet hoop op reünie heropleven Luc Beernaert

02 september 2019

17u08 2 Muziek Om het minste akkefietje vertimmerden ze elkaars gezicht. Tot zelfs op het podium. Ernaast meden ze elkaar decennialang als de pest. Maar gisteren jubelden de Britse tabloids: Ray (75) en Dave Davies (72), de spil van de legendarische Britse rockband The Kinks, zouden elkaars buren in Londen worden. Dat lijkt een langverwachte reünie van The Kinks wat dichterbij te brengen. Maar eerst zullen de broers wellicht het mysterie van hun moeders breinaald moeten ontrafelen.

Broers in bands, dat loopt doorgaans slecht af. The Everly Brothers, The Beach Boys en recenter Oasis gingen aan broederruzies ten onder. Maar wat broedertwisten betreft, spannen Ray en Dave Davies de kroon. Acht jaar geleden drukte gitarist Dave geruchten over een reünie van de invloedrijke band de kop in: “Hoezeer ik ook van mijn broer hou, ik kan hem niet uitstaan. Een uur samen doorbrengen met Ray is het maximum, dus dat zou een heel korte reünie worden.” (Lees verder onder de clip)

En nu zouden de twee naast elkaar gaan wonen in hun geboortestad Londen? Volgens fanfora hebben ze sinds jaar en dag huizen naast elkaar en lopen ze elkaar wel eens tegen het lijf. De foto die vorige week van hen samen gemaakt werd, op de stoep voor hun huizen, zou genomen zijn op het moment dat ze samen vertrokken naar de begrafenis van Ian Gibbons, voormalig keyboardspeler bij The Kinks.

