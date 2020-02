‘To All The Boys’-actrice Lana Condor lanceert zangcarrière met debuutsingle LOV

21 februari 2020

20u00 0 Muziek Lana Condor (22) heeft afgelopen week haar eerste single uitgebracht. Daarmee gaat de ‘To All The Boys I’ve Loved Before’-actrice nu ook de muziekwereld in.

Condor werd vooral bekend van haar rol als Lara Jean in de ‘To All The Boys’-franchise van Netflix, waarin ze met Noah Centineo de hoofdrollen vertolkt. Naast acteren heeft Condor nog een andere passie: muziek. Het is haar grote droom om ook zangeres te zijn, en daar maakt ze nu werk van. Samen met haar lief Anthony De La Torre (26) bracht ze haar eerste single ‘Raining in London’ uit.

“We zijn allebei zo blij dat we dit eindelijk met jullie kunnen delen! Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt!”, schrijft ze onder de video op YouTube. Het liedje staat op De La Torre’s nieuwe plaat, ‘Find Me’. Hij is al langer bezig is met muziek, en neemt nu ook zijn vriendin mee in het wereldje. “De plaat is op haar geïnspireerd”, vertelde hij aan People Magazine. “En luister, Lana is een fenomenale zangeres, dus ik doe mijn best om haar stem extra in de verf te zetten.”