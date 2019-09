‘Tim’ van Wim De Craene verschijnt voor het eerst als single, exact 29 jaar na overlijden van de zanger MVO

09 september 2019

'Tim' van Wim De Craene verschijnt voor het eerst als single. Die komt uit op 14 september, exact 29 jaar na overlijden van de zanger.

Doorheen de jaren ging ‘Tim’ een eigen leven leiden en verwierf het nummer vooral na de dood van de zanger een iconisch status. De reden waarom de album track ‘Tim’ in de jaren 70 nooit een single release kende, moeten we volgens producer Jean Blaute zoeken in het feit dat het nummer destijds te lang werd bevonden voor de radio. De toenmalige platenfirma profileerde De Craene ook eerder als een albumartiest en had weinig interesse om ‘Tim’ als single uit te brengen. Daar komt nu verandering in. BLP records brengt ‘Tim’ uit als een gelimiteerde 7'inch single in een oplage van 500 stuks.