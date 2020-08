‘Thuis’-acteur Nawfel Bardad-Daidj brengt nieuwe single uit TDS

07 augustus 2020

07u21

Bron: Facebook 0 Muziek ‘Thuis’-acteur Nawfel Bardad-Daidj (31), die in de soap de rol van Adil vertolkt, heeft een nieuwe single uit met zijn band Cliché. Het nummer ‘Ik pluk de dag’ is vanaf vrijdag ­beschikbaar op muziekdiensten als Spotify, Apple Music en YouTube.

“De zomer van 2020 leert ons dat het leven onverwachte wendingen kan nemen. Daarom is het belangrijk te genieten van elk moment”, Klinkt het op sociale media. “Het nummer is niet alleen een ode aan de zorg­sector en/of de ­mensen in de frontlinie, maar aan iedereen die het moeilijk heeft.”



