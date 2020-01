‘This Is Us’-actrice Chrissy Metz tekent platencontract SDE

14 januari 2020

08u18

Chrissy Metz (39) brengt dit jaar een countryplaat uit. De actrice uit onder meer This Is Us tekende maandag een contract bij label Universal.

Vorig jaar maakte Metz indruk toen ze live zong tijdens de uitreiking van de Academy of Country Music Awards, waar ze samen met onder meer Carrie Underwood op het podium stond. Ze zingt ook een van de liedjes van de soundtrack van haar film ‘Breakthrough’. Dat nummer, het door Diane Warren geschreven ‘I'm Standing With You’, werd maandag genomineerd voor een Oscar. "Het zou nog een understatement zijn als ik zou stellen dat ik er enorm naar uitkijk deze levenslange droom waar te maken", aldus Metz in een statement maandag. "Muziek is altijd mijn eerste liefde geweest, dus dit is echt een cadeautje."