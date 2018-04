'The Voice'-winnares Luka is de nieuwe zangeres van Hooverphonic MVO

18 april 2018

09u18 0 Muziek Luka Cruysberghs, winnares van The Voice van Vlaanderen 2017, wordt de nieuwe zangeres van Hoove rphonic. Ze kondigt ook meteen haar eerste concert aan.

Vlaanderen kent Luka (17) van haar Blind Audition op 'Sweet Dreams' van Marilyn Manson in het voorbije seizoen van 'The Voice van Vlaanderen'. Tijdens het programma durfde ze het ook aan om 'Mad About You' van Hooverphonic te zingen, en dat onder het waakzame oog van coach Alex Callier.

Blijkbaar was hij onder de indruk want Luka komt vandaag met haar eerste Hooverphonic single: 'Romantic', zo maakte ze bekend via Q-music.

Op 28 december presenteert Hooverphonic de nieuwe zangeres met een gloednieuwe live-show in de Antwerpse Lotto Arena. Er zullen dan niet alleen oude nummers, maar ook nieuw werk gebracht worden.

De voorverkoop start op vrijdag 20 april om 10u via greenhousetalent.be.

Luka zingt 'Mad About You'

Ze maakte indruk met haar Blind Audition

Luka wint 'The Voice'