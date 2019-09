‘The Voice’-winnaar IBE heeft gouden plaat beet voor ‘Table Of Fools’ TDS

08 september 2019

16u52

Bron: Universal 0 Muziek Goed nieuw voor IBE (17), de winnaar van het laatste nieuwe seizoen van ‘ The Voice van Vlaanderen’. Met zijn eerste single ‘Table Of Fools’ heeft de jonge zanger een gouden plaat beet. Dat is opmerkelijk, gezien de single zo meteen ook de langstlopende solohit ooit voor een ‘The Voice’-winnaar is.

IBE heeft enkele succesvolle maanden achter de rug. Aan het begin van de zomer liet hij tijdens Genk On Stage voor het eerst zijn festivalset horen. Een dag later volgde Rock Werchter, en afgelopen weekend was er Crammerock. Daar kreeg IBE plots een geschenk in hand: een gouden plaat voor de verkoop van meer dan 10.000 exemplaren van de single ‘Table Of Fools’.

‘Table Of Fools’ is meteen de langstlopende solohit ooit voor een ‘The Voice’-winnaar. Het nummer verscheen op 31 mei dit jaar en staat na 14 weken nog steeds bovenaan de Vlaamse hitparade. De song hoort deze week opnieuw bij de 5 meest gespeelde radiohits in Vlaanderen en staat in de top 20 van meest gestreamde en gedownloade nummers.