‘The Voice Senior’ John Leo heeft geen tijd voor pensioen: eigen plaat, hulp van Will Tura én binnenkort op Schlagerfestival Jolien Boeckx

06 februari 2019

06u44 0 Muziek Eind december werd John Leo de eerste winnaar van 'The Voice Senior' en dat levert hem nu - op zijn 67ste - een contract bij Universal op. Will Tura helpt hem bovendien bij zijn album en in maart staat hij vier dagen op het Schlagerfestival. "Het lijkt alsof ik 'Win for Life' gewonnen heb."

Elke ochtend knijpt John Leo zich even in de arm. "Om te voelen of ik niet droom", lacht de zingende zestigplusser. "Na mijn overwinning is alles ontploft: mijn gsm, mijn mailbox, mijn optredens, mijn hele leven. Als ik in de supermarkt kom, vragen de vrouwtjes en hun kinderen zelfs om selfies. (lacht) Ook op straat spreken mensen me spontaan aan. Ik geniet daarvan. (glundert)" En ook de platenfirma's en artiestenbureaus willen hem maar al te graag spreken. "Ik krijg plots zoveel aanvragen van bureaus - ik wist niet eens dat er zoveel in Vlaanderen bestonden - die me onder de arm willen nemen. Ik zit nu bij Ilia Beyers, de manager van Willy Sommers. Normaal had ik in januari drie optredens gepland. Dat zijn er dankzij hem 17 geworden."

6 eigen nummers

Als winnaar van het VTM-programma kreeg John een eigen single en 10.000 euro. Dat geld investeert hij vooral in nieuw materiaal voor zijn opnamestudio op zolder. Die hangt trouwens vol met foto's van 'The Voice'.

Het contract voor de single werd echter verbroken, want Universal schoof hem meteen een zeldzaam platencontract onder de neus. "Maandag ben ik dat gaan tekenen. Niet zomaar voor een single of twee, hé. Het is meteen voor een volledig album.” Op die plaat zullen enkel Nederlandstalige liedjes staan: zes covers en zes eigen nummers. Johns overwinningslied uit 'The Voice' - 'Hij was maar een clown' van de Nederlander Ben Cramer - zal één van die covers zijn.

Op de cd is het wachten tot begin mei, de eerste single komt eind maart al uit. "Het zullen verschillende stijlen van nummers worden, maar de rode draad is toch wel amusementsmuziek. Ik wil niet dat de mensen in slaap vallen", lacht hij. Deze week zit John Leo al samen met producer Bert Gielen om de eerste demo's in te zingen. Voor de nieuwe nummers krijgt hij onder meer de hulp van de legendarische Will Tura. "Ongelofelijk om met zo'n grote klepper te mogen samenwerken. Ik ben enorm benieuwd naar het muzikale resultaat. Binnenkort zitten we samen", zegt hij trots.

Hopelijk is Johns eerste single wel af tegen het Schlagerfestival. Want vanaf 29 maart staat hij vier dagen op het podium van de Hasseltse Ethias Arena. "Ik heb er nu al zin in."

Geen druppel alcohol

Velen zien hem misschien als een laatbloeier in de muziekwereld, maar John Leo is eigenlijk al 50 jaar actief als muzikant. "Waarvan 25 jaar professioneel. Ik ben op tournee geweest in Nederland, Oostenrijk en Duitsland. En ik heb in al die jaren veel grote artiesten mogen begeleiden met mijn orkest: van Marc Dex - hij pushte mij om me in te schrijven voor 'The Voice' - en Helmut Lotti tot Ann Christy en John Terra. Ook die laatste gaat me nu begeleiden bij een nummer. Maar wat ik nú meemaak, bezorgt me toch wat stress, hoor." Toch geeft hij toe dat hij dit succes liever 25 jaar geleden had beleefd. "Toen was ik nog jong en zat ik in de fleur van mijn leven. Ondertussen leef ik al drie jaar met zeven stents. Maar hé, ik voel me nog altijd heel goed."

John is er nu al zeker van: "Ik sterf met de microfoon in mijn hand. Maar wel pas over vijftig jaar. Ik rook niet en raak geen druppel alcohol aan, dus dat moet wel lukken."