'The Voice Kids'-winnares Jade brengt eerste single uit

04 maart 2019

06u46

Nog maar drie maanden geleden won Jade De Rijcke (15) de zangwedstrijd 'The Voice Kids'. Deze vrijdag brengt ze haar eerste eigen single uit, 'Straw House'.

Jade behaalde in november de overwinning in ‘The Voice Kids’ dankzij haar versies van ‘Grand Piano’ van Nicki Minaj en ‘Fucking Perfect’ van P!nk. Tot nu toe bracht de 15-jarige zangeres vooral covers, maar dankzij een platencontract bij Universal komt daar verandering in. Vrijdag brengt ze haar eerste single ‘Straw House’ uit. Het nummer werd geproduceerd door Hans Francken, die al samenwerkte met Clouseau en Natalia. “’Straw House’ gaat over een relatie die maar niet wil lukken, ook al blijft het koppel het proberen”, vertelt Jade in Het Nieuwsblad. “Nee, het gaat niet over mij. (lacht) Maar ik kan me wel in het nummer vinden. Het past bij mij, het is rustig.”

‘Straw house’ is vanaf ­vrijdag te downloaden via iTunes en Spotify.