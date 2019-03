‘The Voice Kids’-kandidaat Ebe neemt eerste single op SD

10u39 0 Muziek Ebe Mogyoros (14), die in ‘The Voice Kids’ in de halve finale strandde, blijft verder bouwen aan zijn muzikale droom. De jongen dook namelijk recent de studio in om een eigen single op te nemen.

“Ik ben de afgelopen maanden zeker niet ter plaatse blijven trappelen", vertelt Ebe. “Ik ben aan het schrijven gegaan. Mijn gitaar, mijn potlood en een groot notitieboek. Het voorbije weekend spendeerde ik in de studio en zong ik mijn eerste single. Heel spannend allemaal, maar ik kijk er zo hard naar uit. Eén ding weet ik zeker, het is een lied recht uit mijn hart.”

Tijdens zijn deelname aan ‘The Voice Kids’ koos Ebe voornamelijk voor Nederlandstalige nummers, en daar heeft hij achteraf gezien geen spijt van. “Kiezen voor nummers zoals ‘Ruimtevaarder' van Kommil Foo was misschien niet de meest voor de hand liggende keuze in een populaire talentenjacht als ‘The Voice Kids’. Toch heb ik geen spijt dat ik voor mijn eigen weg ben gegaan”, zegt hij. “Ik ben de productie ook dankbaar dat zij mijn in die keuze volgden om Nederlandstalige nummers te brengen.”

Die eigenzinnige koers deed hem ook beseffen welke richting hij met zijn eigen muziek uitwilde. “Zowel het nummer van Kommil Foo als de vertaling van Ed Sheeran blijven toch nazinderen bij de mensen voor wie ik na ‘The Voice Kids’ optrad. Dat deed me beseffen dat er zeker nog plaats is bij de jonge generatie voor Nederlandstalige muziek. Misschien dat dit voor mij wel de doorslag was om er mee door te gaan en vooral mijn hart te volgen.”

Wanneer de eerste single van Ebe zal uitkomen, is nog niet bekend.