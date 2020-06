‘The Voice Kids’-deelneemster Dina Ayada heeft rol in Hollywoodfilm beet: “Hopelijk kunnen opnames binnenkort van start gaan” Isabelle Deridder

08 juni 2020

19u36 8 Muziek Twee succesvolle singles, een Amerikaanse filmrol op de agenda en een vet platencontract op haar naam. Was het vijf jaar geleden nog een verre droom voor ‘The Voice Kids’-deelneemster Dina Ayada, dan is de verovering van Vlaanderen en Hollywood nu definitief ingezet. “Ik droom ervan om een nummer op te nemen met Lil Baby, Young Thug of Doja Cat.”

Ze is amper 16, maar toch heeft Dina Ayada er al een behoorlijk straf parcours opzitten in showbizzland. Zo nam ze in 2015 deel aan ‘The Voice Kids’, waar ze het tot in de halve finale wist te schoppen met behulp van haar coach Slongs. Dina bleef na haar exit niet bij de pakken zitten, en wist vorig jaar een samenwerking binnen te rijven met Absolute P, het label van managers Peter Muls en Kristiaan Kloots. “Sindsdien zit mijn carrière in een stijgende lijn. Zo werd ik niet alleen gevolgd voor de online realityreeks ‘The Rise’, mijn muzikale carrière lijkt nu ook echt gelanceerd.”

Hot in Vlaanderen... en Hollywood

Zo is er niet alleen interesse vanuit Vlaanderen, ook Hollywood lonkt. “Een tijdje geleden kreeg ik een telefoontje van een Amerikaans castingbureau om auditie te gaan doen voor de Hollywoodfilm ‘Honey Girls’. Die is gebaseerd op een Amerikaanse animatiereeks over vier vriendinnen die samen een band vormen en de wereld willen veroveren met hun muziek. Ik ben een tijdje terug naar LA gevlogen om auditie te doen, en ik heb de rol binnengehaald. Door het coronavirus zijn de opnames helaas uitgesteld, maar ik hoop wel dat ze binnenkort van start gaan.”

Tot het zover is, weet Dina in eigen land gelukkig wat te doen. Zo won ze een tijdje geleden Battle Of Talents, een wedstrijd van MNM waarmee de radiozender ieder jaar op zoek gaat naar het Grootste Urban/ Hiphoptalent van Vlaanderen. Haar debuutsingle ‘The Way’ werd door diezelfde zender opgepikt als Big Hit, kreeg ook airplay op Radio 2 en was wekenlang de populairste single in de iTunes Hip Hop Chart. Haar daaropvolgende EP ‘The Rise’ werd al meer dan 260.000 keer gestreamd. “En sinds deze week kan je ‘Together’ horen, de cover van de gelijknamige ‘High School Musical’-song die ik met Bobby en Chapter 2 mocht opnemen als themalied voor de Marathon Radio van MNM.”

“Ik heb geen idee wat de toekomst brengt, maar ik heb er wel onwijs veel zin in”, gaat Dina verder. “Na ‘The Voice Kids’ had ik al het geluk dat Slongs mij blijven begeleiden is, en dat we zelfs vriendinnen zijn geworden. Maar wat me nu overkomt... Uiteraard wil ik mijn studies economie-moderne talen afwerken, al wil ik ook alle kansen grijpen. Zo lig ik sinds kort ook onder contract bij Warner/ADA, waardoor mijn muziek internationaal alle kansen gaat krijgen. Wie weet kan ik een artiest zoals Lil Baby, Young Thug of Doja Cat wel overtuigen om met mij een nummer op te nemen. Hoe ‘graaf’ zou dat zijn?”

Je kan de Marathon Radio Single ‘Together’ op Spotify luisteren.