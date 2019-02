‘The Slim Shady’ LP is 20 jaar: tijd voor een cover van Eminem met... een zak M&M’s MVO

21 februari 2019

08u32

Bron: VRT 0 Muziek Elke week komt Lennert Coorevits - frontman van de Compact Disk Dummies - op bezoek bij Studio Brussel-presentatrice Michèle Cuvelier om de muzikale actualiteit onder handen te nemen. Deze week: 20 jaar ‘The Slim Shady LP’. Om dat te vieren covert Lennert de grootmeester met... M&M’s.

Feest voor Eminem - en meteen ook voor al zijn fans - want ‘The Slim Shady LP’ is 20 jaar oud. Het tweede album van de rapgod ging intussen al meer dan negen miljoen keer over de toonbank. Op de plaat staat natuurlijk ook ‘My Name Is’, de single die ervoor zorgde dat Eminem internationaal doorbrak. Dat kon Lennert niet laten liggen. Hij ging aan de slag met een zak M&M’s. En dit is het resultaat.