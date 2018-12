‘Thank U, Next’: Ariana Grande verbreekt YouTube-record met meer dan 60 miljoen views EDA

02 december 2018

09u50

Bron: Variety, Popsugar, YouTube 0 Muziek “I’m so f*cking grateful for my ex”, zingt Ariana Grande. En gelijk heeft ze. De videoclip van ‘Thank u, next’, een hommage aan haar exen én een zelfliefdeverklaring in één, heeft op YouTube het record van meest aangeklikte video in 24 uur tijd verbroken. De clip werd intussen al meer dan 60 miljoen keer bekeken.

Volgens Variety werd Ariana’s nieuwe videoclip, die vrijdagavond gelost werd, in nog geen 22 uur tijd 46 miljoen keer opgezocht. Daarmee brak ze meteen al een eerste record. Tot vrijdag was dat record namelijk in handen van de Zuid-Koreaanse jongensband BTS. De clip bij hun single ‘Idol’ werd in de eerste 24 uur dat de video op YouTube stond 45,9 miljoen keer aangeklikt.

Zo zag het lijstje van de 10 meest aangeklikte muziekvideo’s op YouTube in de eerste 24 uur eruit voor Ariana haar bommetje dropte:

1. BTS, “Idol” – 45.9 miljoen

2. Taylor Swift, “Look What You Made Me Do” – 43.2 miljoen

3. Eminem, “Killshot” – 38.1 miljoen

4. Blackpink, “Ddu-Du Ddu-Du” – 36.2 miljoen

5. Psy, “Gentleman” – 36 miljoen

6. BTS, “Fake Love” – 35.9 miljoen

7. Twice, “Yes or Yes” – 31.4 miljoen

8. Nicky Jam feat. J. Balvin, “X (EQUIS)” – 29.7 miljoen

9. XXXTentacion, “Sad!” – 27.7 miljoen

10. Adele, “Hello” – 26.3 miljoen

Nog meer records

Thank U, Next verbrak nog meer records. Ariana’s fans keken de video massaal samen via YouTube Premieres, op het hoogtepunt keken 829.000 mensen gelijktijdig naar de clip. Tijdens het debuut van de video wisselden kijkers 516.000 berichten uit, ook een record.

‘Grote’ onthullingen

De videoclip bij Ariana’s nieuwe single is volgestouwd met referenties naar chick flicks als ‘Mean Girls’ en ‘Legally Blonde’ alsook onthullingen over haar privé-leven waaronder haar recente breuk met komiek Pete Davidson.

De grootste onthulling gebeurt ongetwijfeld op het moment dat Ariana de beruchte ‘Mean Girls’-scène naspeelt waarop ze op een bed het ‘burn book’ openslaat waar haar 4 exen in aan bod komen: Ricky Alvarez, Big Sean, Mac Miller en Pete Davidson. Op die laatste pagina staat er te leven: “Love u always”, “Sry I dipped” en “HUUUUUUGE”, wat een verwijzing is naar z’n... Je weet wel.

Op haar nieuwste album staat ook een nummer dat ‘Pete Davidson’ heet. Toen een fan op Twitter vroeg hoe lang het nummer is, antwoordde Grande met: “zo’n 10 inches?”. 25 centimeter dus... Ariana en Pete vormden slechts 5 maanden een koppel en bliezen in oktober hun befaamde verloving af.