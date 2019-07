‘Temptation’ Fabrizio timmert aan een muziekcarrière (en hier kan je al een stukje beluisteren) IDR

06u00 0 Muziek Hij mag dan wel bekend staan als ‘Temptation’-verleider, toch heeft Fabrizio Tzinaridis (26) meer in z’n mars. Nadat hij eerder al een eigen tattoozaak opende in Beringen, wil de jonge Limburger nu zijn passie voor muziek nieuw leven inblazen. Voor het einde van de zomer moet ‘Kleine Jongen’, zijn eerste nummer, uitkomen. “Ik ben hier al zes jaar mee bezig”, klinkt het.

“Op mijn twintigste ben ik begonnen met muziek maken”, legt Fabrizio uit. “Ik maakte toen een heel moeilijke periode door in mijn leven. Ik was verslaafd aan drugs, had problemen om een job te vinden én te houden, verloor een tijdlang het contact met mijn vader, werd bedrogen door mijn toenmalige vriendin, ... Kortom: een hele hoop onprettige situaties bij elkaar. Om dat een plaats te geven, ben ik toen een tekst beginnen schrijven. Voor mij was dat een vorm van therapie, want op die manier kon ik - voor een stuk althans - komaf maken met mijn verleden. De tekst van ‘Kleine Jongen’ kwam er in één vlotte beweging uit. Ik denk dat ik er maximaal twee uur aan geschreven heb. Het klopte helemaal. Toen ik die tekst daarna rapte voor vrienden, zeiden ze dat ik daar echt iets mee moest doen. Maar omdat ik toen slecht in mijn vel zat, heb ik dat laten verwateren.”

Geen verlengstuk van ‘Temptation Island’

Sinds anderhalf jaar is Fabrizio echter opnieuw bezig om van z’n muzikale plannen een succes te maken. Hij brengt daarom niet alleen ‘Kleine jongen’ uit deze zomer, hij schrijft ook nieuwe teksten en misschien volgt er later ook een album. “Zo ver wil ik echter nog niet vooruit denken. Voor mij is het vooral belangrijk dat mensen weten dat ik niet zomaar iets doe om beroemd te blijven. Muziek is voor mij in eerste instantie een uitlaatklep, geen verlengstuk van ‘Temptation Island’. Ik wil mijn muzikale droom dan ook heel professioneel aanpakken. Momenteel doe ik weliswaar alles zelf, maar ik werk samen met een producer uit Maasmechelen en laat me voorts ook omringen door mensen die verstand hebben van muziek.”

“Iedereen die al stukjes van ‘Kleine Jongen’ gehoord heeft, vind het een sterke song”, vervolgt hij. “En toen ik een stukje van het nummer liet horen op Instagram Stories, kreeg ik heel veel privéberichten van mensen die zeggen dat ik deze track moet droppen. Wat ik deze zomer ook ga doen, maar niet voor ik honderd procent tevreden ben. Ik doe echt niet zomaar wat. Hopelijk kan ik via ‘Kleine Jongen’ laten horen dat ik echt wel iets in mijn mars heb. Voor mijn papa zal dit in ieder geval een verrassing zijn. Ook al komt hij aan bod in mijn nummer, hij weet niet dat ik muziek maak. Nu wel dus (lacht)”

Is hij nu samen met ex van Thibaut Courtois?

Zolang het huidige seizoen van ‘Temptation Island VIPS’ (enkel online te bekijken via Videoland) niet afgelopen is, mag Fabrizio nog niets over zijn huidige relatiestatus lossen. Maar dat het definitief gedaan is tussen hem en Pommeline (25) is een feit. Er kwam niet alleen een einde aan hun verloving, Fabrizio wil z’n tattooshop in Gent nu aan haar overlaten. Zo hoeft hij haar ook niet meer op het werk te zien. Naar verluidt heeft de getatoeëerde spierbundel intussen wel alweer een nieuw lief: Miss België 2017-finaliste Maithé Rivera Armayones (20), die eerder al met Rode Duivel Thibaut Courtois op Mallorca werd gesignaleerd. Dat schrijft weekblad ‘TV Familie’ vandaag. De twee werden al gespot op de Sinksenfoor en gingen al samen sporten.