‘Sweet Home Alabama’ is dé meezinger van Graspop, maar machtig Slayer blaast iedereen weg met beenhard afscheid in stijl Steven Alen

22 juni 2019

04u00 0 #AtTheFestivals De eerste dag van de Graspop Metal Meeting was een feestje met uitstekend weer en een bonte verzameling van stijlen. Bij de headliners vond je de southern rock van oudgedienden Lynyrd Skynyrd, de symfonische metal van Within Temptation, de grunge van Stone Temple Pilots, de ijzige industrial black metal van Mysticum maar vooral de beenharde thrash van Slayer. De Amerikaanse iconen speelden hun allerlaatste concert in de Benelux met een welgemikte uppercut.

Graspop was al enkele weken op voorhand uitverkocht, en dat voel je. Het is vooral druk aan de Metal Dome en de Marquee, die meestal bomvol zitten. Kom je even later om nog een stukje van een band mee te pikken, dan moet je dat meestal doen aan de achterkant of zelfs buiten de tent. Het is extra druk bij bands met een speciaal randje, zoals de synthwave van Carpenter Brut of de aanstekelijke industrial van Combichrist. Gelukkig wordt het nooit té druk, zoals twee jaar geleden bij Rammstein het geval was.

Lynyrd Skynyrd

Terwijl het overdag nog vrij bewolkt was, verdwijnen de wolken tegen de avond, waardoor Lynyrd Skynyrd in een gepaste zuiderse sfeer kan afscheid nemen op de zonovergoten eerste Mainstage. Het optreden verloopt professioneel en gezapig, en op de vraag van zanger Johnny Van Zant naar diehard Lynyrd Skynyrd-fans, gaan opvallend weinig handen de lucht in. Het zal hem worst wezen, want klassiekers als ‘Simple Man’ en ‘Sweet Home Alabama’ kent werkelijk iedereen.

De 59-jarige Van Zant laat nog weten dat ze niet uit Alabama komen, maar uit het westen van Jacksonville, in Florida. Het moet daar nogal een ‘hellhole’ zijn, want “ofwel speel je muziek, ofwel beland je in de cel”. Ook typisch Amerikaans: terwijl de meeste frontmannen het publiek aanspreken als ‘Graspop’, heeft de opzichtig kauwgom knabbelende zanger het voortdurend over ‘Belgium’. Tijdens de machtige afsluiter Free Bird zien we beelden van brandende kaarsjes met namen van bandleden die er niet meer zijn, en is oorspronkelijke zanger Ronnie Van Zant nog te zien én te horen dankzij de wonderen der techniek. Het nummer eindigt subliem met een splijtend gitaarsolofestijn.

Amon Amarth

In de overvolle Marquee staat het volume bij Children of Bodom ondertussen opvallend stil. Hun klassiekers hebben veel succes, maar de nummers van na ‘Follow the Reaper’ kunnen minder overtuigen. Amon Amarth heeft op Mainstage 2 ook wat minder impact dan we van hen gewoon zijn. De alomtegenwoordige vlammenkanonnen krijgen ook pas tegen het einde van het optreden hun maximaal effect, wanneer de zon ondergaat. De band speelt slechts drie nummers van de nieuwe plaat Berserker - Crack the Sky, Shield Wall en Raven’s Flight - en vliegt er meteen in met The Pursuit of Vikings, gevolgd door Deceiver of the Gods.

Brulboei Johan Hegg spoort het publiek aan de melodie mee te zingen, en wijst glunderend naar zijn armen dat hij er kippenvel van krijgt. Hij zegt ook een paar keer ‘dankuwel’ en ‘proost’ in het Nederlands en samen met zijn bandleden drinkt hij zijn hoorn ad fundum als eerbetoon aan de fans. Tijdens Guardians of Asgaard verschijnen twee grote vuurpilaren op het podium, waar de drummer weer op een gigantische vikinghelm zit.

Echte verrassingen blijven echter uit: als vikings verklede roadies komen nog een paar keer vechten, en tijdens afsluiter Twilight of the Thunder God verschijnt het grote opblaasbare zeemonster dat al enkele jaren meegaat. Met een prachtig gordijn van vonken neemt de band afscheid.

Stone Temple Pilots verrast

In de Marquee spelen nog twee bands die je eerder op Rock Werchter zou verwachten dan op Graspop: Eagles of Death Metal en Stone Temple Pilots. Vooral Stone Temple Pilots weet fans te verrassen met een uitstekend geluid in een weliswaar maar halfvolle tent. Zanger Jeff Cutt klimt tijdens Down van het podium en schudt handen, neemt een rode zonnebril van een fan aan en klimt zo half op het hek met steun van de security.

Tijdens het volgende nummer wandelt hij zelfs door het publiek, goed voor een heel aangename sfeer. In tegenstelling de meeste groepen bewaart Stone Temple Pilots de grootste hits niet tot op het einde. Het ietwat vertraagde, grotendeels zonder drum gebrachte Plush was een van dé hoogtepunten van de dag. Een opvallend moment bij Eagles of Death Metal: iemand uit het publiek vliegt buiten omdat hij iets zou hebben groepen naar de bassiste.

Ondertussen is de Metal Dome het perfecte toneel voor de ijzige industrial black metal van Mysticum. De drie bandleden staan op hun eigen platformen waarin ledmuren zitten verwerkt, een perfecte combinatie met de projecties op de videomuren. Het volume staat wel op elf, en dat is niet de enige vergelijking met Spinal Tap: het grote zwarte doek dat voor aanvang van het optreden naar beneden moest vallen, blijft haperen aan één bevestigingspunt, waarna een roadie er een flinke snok aan moet geven.

Within Temptation

Within Temptation heeft waarschijnlijk het mooiste podium van de dag. Op Mainstage 1 staat een constructie die wat doet denken aan een buitenaards ruimteschip, met twee golvende bogen die soms doorlopen in de prachtige projecties erachter. Sharon den Adel en co zijn duidelijk wel naar Dessel gekomen om hun nieuwe plaat Resist voor te stellen. De zangeres wappert met een grote witte vlag tijdens Raise Your Banner, gevolgd door het eveneens nieuwe The Reckoning. Later volgt nog Supernova. Met nummers als Stand My Ground, Faster, The Heart of Everything en Paradise (What About Us?) speelt de band verder een bloemlezing uit zijn carrière.

De intieme versie van Ice Queen doet het opvallend goed bij het festivalpubliek, en bij afsluiter Mother Earth gaat het dak er echt helemaal af. Het enige minpunt: zoals altijd loopt met de band een tape mee met daarop niet alleen muziek en zang van duetten, maar ook veel van Sharons eigen achtergrondzang. Soms blijkt die zo luid te staan dat je je begint af te vragen wat nu eigenlijk live is en wat niet. Verder zingt ze echter uitstekend en zweept ze het publiek voortdurend op. Het luide applaus wordt in ontvangst genomen met een stralende glimlach, veel buigingen, luide ‘dankjeweeeels’ en kushandjes.

Slayer heerst

Op Mainstage 2 deelt Slayer de ene na de andere uppercut uit. De band opent furieus met Repentless uit 2012: “No looking back, no regrets, no apologies. What you get is what you see”. Het is een statement dat kan tellen. Slayer drukt het gaspedaal in en speelt quasi alleen nummers uit de jaren 80 en 90.

Het duurt even voor Tom Araya iets zegt, maar tijdens de nummers blaft de 58-jarige frontman als een jonge hond. Anderhalf uur lang vuurt Slayer de ene na de andere splinterbom af op het uitzinnige publiek, met als uitschieters War Ensemble, Raining Blood en afsluiter Angel of Death. Een zichtbaar emotionele Araya bedankt het publiek uitvoerig: “We gaan jullie missen. Thank you very much.”

Bekijk ook: Mongoolse keelzangers en nog zes erg eigenzinnige bands die voor de eerste keer naar Graspop komen

Bekijk ook: 10 tips voor wie naar Graspop gaat maar niet van ruige metal houdt

Met dank aan Kurt Hermans, John Nuyens, Roel Vanhoof, Elisa Schanzer, Joeri Goos en Kristof Jacobs