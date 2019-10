‘Sweet Child O' Mine’ eerste jarentachtigclip met 1 miljard views SDE

16 oktober 2019

13u50

De clip van het nummer 'Sweet Child O' Mine' van Guns N' Roses heeft de grens van 1 miljard views op YouTube overschreden. De clip is daarmee de eerste muziekvideo uit de jaren tachtig die deze mijlpaal heeft bereikt.

‘Sweet Child O’ Mine’ is de meest populaire muziekvideo uit de jaren tachtig. In de top 5 wordt het nummer van Guns N’ Roses gevolgd door ‘Take On Me’ van a-ha. Die video heeft tot nu toe 943 miljoen views. De nummer 3 in de lijst, Cyndi Lauper met ‘Girls Just Want To Have Fun’, volgt met 786 miljoen views op gepaste afstand.

Opvallend is dat Guns N' Roses ook de best bekeken videoclip uit de jaren negentig heeft. ‘November Rain’ wist echter eerder al meer dan een miljard views te behalen en staat inmiddels op 1,2 miljard. In dat lijstje zijn Nirvana met ‘Smells Like Teen Spirit’ (968 miljoen) en The Cranberries met ‘Zombie’ (962 miljoen) de nummers 2 en 3.