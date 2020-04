‘Stukken van Mensen’-experte wint ‘Classics 1000'-quiz op Radio 1 SDE

19u51 0 Muziek Op Radio 1 was het een hele week genieten van de ‘Classics 1000'. Zoals elk jaar werd er ook gequizd, en de winnaar is geen onbekende. Niemand minder dan antiekhandelaar Bie Baert, een van de experts uit ‘Stukken Van Mensen’, behaalde de overwinning.

Het bleef nochtans tot op het einde razend spannend. Lang zag het ernaar uit dat een zekere Benny de overwinning in de wacht zou slepen, tot hij op Bie stootte. Benny moest het antwoord schuldig blijven op de vraag wie de oprichter van Pink Floyd was (Syd Barrett, red.), waardoor Bie het pleit beslechtte.

En voor de geïnteresseerden, de top 3 van de ‘Classics 1000' zag er zo uit:

3. ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen

2. ‘Wish You Were Here’ van Pink Floyd

1. ‘Stairway To Heaven’ van Led Zeppelin