'Steracteur' Michiel De Meyer: "Vroeger was ik 'de verkrachter'. Nu heb ik plots fans." SVH

19 januari 2018

05u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Muziek Lang heeft hij niet op zich laten wachten. Na de winst in ‘Steracteur/Steracteur’ heeft Michiel De Meyer een eerste single klaar. Een solo-carrière wenkt. “Bij aanvang vroeg men of ik mezelf als ‘Stan Van Samang’ zag. Ik heb ‘neen’ gezegd. Maar nu lijkt het me wel tof om hieruit iets op te bouwen.”

Een Nederlandstalig nummer. Met dank aan zijn goede vriend en componist Jim Bakkum. Nog geen drie weken nadat Michiel De Meyer, Arne voor de Thuis-fans, zich tot ‘Steracteur/Sterartiest’ kroonde, is zijn eerste song een feit. Meer zelfs. De populaire acteur trekt weldra op tour met zijn collega’s uit het één-programma en werkt naarstig aan een nieuw repertoire. “Eigenlijk ben ik te laat in gang geschoten,” klinkt het lachend. “Maar ik had nooit verwacht dat het zo’n vaart zou lopen. Dus ben ik nu volop met muzikanten aan het praten in de hoop een band te vormen en tegen de zomer een repertoire klaar te hebben voor een volwaardig optreden. Dat heb ik nu bijlange nog niet.”

"Het dringt nog niet door"

Al blijft het allemaal een beetje onwezenlijk voor de acteur. “Om eerlijk te zijn: het is nog niet helemaal tot me doorgedrongen. Dat programma is dan ook een vreemd gegeven. Je bent daar negen weken volop mee bezig. Dan volgt de overwinning en de cheque. En bam, het is klaar. Nu pas begin ik te beseffen welke kansen het me biedt.”

Dat merkt het talent uit Boom vooral via zijn sociale kanalen. “Ik krijg nu heel veel berichtjes,” klinkt het. “En die verschillen wel van diegene die ik daarvoor kreeg. (lacht) Voordien was ik enkel ‘de verkrachter’ uit ‘Thuis’. En op één enkele opmerking van een meisje na -‘Die Arne mag mij ook wel eens onder handen nemen’- waren die berichten vaak negatief. Nu is het anders. Nu heb ik plots fans. Dat is tof natuurlijk omdat ik voor het eerst iets van ‘Michiel’ heb kunnen tonen. Dit stond los van mijn personage en zo hebben mensen het blijkbaar ook ervaren. De berichten zijn alvast veel liever.” (lacht)

Fans van ‘Thuis’ hoeven –voor alle duidelijkheid- niets te vrezen. Michiel wil de set én het podium zo lang mogelijk combineren. Maar de overwinning heeft wel ‘het avontuur’ in hem gewekt. “Bij aanvang van het programma vroeg men mij of ik mezelf als Stan Van Samang zag. Ik heb toen ‘neen’ gezegd. Maar het is nu helemaal anders gelopen en nu wil ik er wel echt in verder gaan. Ik ben alvast mega-enthousiast en hoop dat dit aanslaat. Al ben ik ook wat zenuwachtig. Dit is écht spannend.”

De single ‘Schouder’ is nu te koop.