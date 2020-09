‘Steps’ is zoveelste popgroep die zich aan reünie waagt, maar hebben zulke comebacks ook echt succes? MVO

15 september 2020

17u26 0 Muziek “Five, six, seven, eight!” De voorbije 10 jaar hoorde u Steps alleen nog wanneer u met iets te veel wijn achter de kiezen een dansje deed op hun bekendste hit, meestal tijdens de late uurtjes van een trouwfeest of een wel erg foute fuif. Maar vandaag is de nineties-sensatie weer helemaal terug. Ze slaan de handen in elkaar met Sia en hopen binnenkort weer op wereldtoernee te vertrekken. Maar kan je ook écht opnieuw groot worden na zo’n lange afwezigheid?

Met ingestudeerde danspasjes en catchy refreinen domineerde Steps eind jaren 90 de Europese hitlijsten. Een succesverhaal, tot bandleden Ian ‘H’ Watkins, Claire Richards, Faye Tozer, Lisa Scott-Lee en Lee Latchford Evans er in 2001 de brui aan gaven. Na korte comebacks in 2007 en 2012 gaat het vijftal er nu weer volledig voor. Met de nieuwe single ‘What The Future Holds’ - geschreven door de Australische zangeres Sia - willen de Britten opnieuw de hitparades veroveren. En het blijft niet bij die ene song, want de bandleden hebben intussen bekendgemaakt dat er eind november een kersvers album komt en dat de groep eind 2021 weer op tournee trekt door Groot-Brittannië. Voorlopig zijn er nog geen plannen om in België op te treden.

In de sporen van de Spice Girls

Alwéér een comeback? Tegenwoordig lijken wel erg veel bands hun vergane glorie te gebruiken als trucje om in 2020 opnieuw bekend te worden. Ach, je kan het hen niet kwalijk nemen dat ze het proberen. Want andere groepen deden het hen al voor, met succes. Denk maar aan de Spice Girls, die in 2019 na veel speculatie terug samenkwamen om de wereld rond te trekken. Zij hebben zomaar 66 miljoen euro verdiend dankzij hun reünie, en dat op enkele maanden tijd. De jongens van The Jonas Brothers, die voor het eerst doorbraken in de vroege jaren 2000 en al snel weer van de radar verdwenen, keerden vorig jaar terug met hippere kleren en een baard in de keel. Ze verdienden datzelfde jaar nog 30 miljoen euro.

En het hoeft niet alleen over de popmuziek te gaan: ook de rockers van Guns ‘N Roses besloten in 2018 om nog eens samen op tour te gaan. Hoewel vele critici hun reünie omschreven als een ‘goedkope manier om geld binnen te halen’, zullen de bandleden daar met hun 422 miljoen aan opbrengsten niet van wakker hebben gelegen.

Of Steps datzelfde soort succes zal kunnen boeken is onzeker en zelfs onwaarschijnlijk, gezien de groep vooral bekend was van twee hits en minder internationale bekendheid geniet dan hun voorgangers.

Eerder dit jaar kondigden ook The PussyCat Dolls en My Chemical Romance, twee heel verschillende maar even populaire groepen uit de nillies, hun comeback aan. Hoeveel geld dat zal opleveren weten we nog niet, gezien de coronacrisis toesloeg nog voor ze goed en wel op tournee konden vertrekken.