'Star Wars'-componist John Williams (86) opgenomen in ziekenhuis TDS

24 oktober 2018

15u43

Bron: ANP 0 Muziek Filmcomponist John Williams is in het ziekenhuis opgenomen. De man achter bekende muziek van films als ET, Jaws, Indiana Jones, Star Wars en Harry Potter, zou vrijdag in de Royal Albert Hall in Londen voor het eerst in ruim twintig jaar een Europees concert van zijn werk dirigeren. De 86-jarige componist moet echter afzeggen, meldt de Royal Albert Hall woensdag op zijn website.

De concertzaal spreekt van een “ziekte die zich opeens voordeed”. Williams is al in Londen en is opgenomen in een ziekenhuis. Het is onduidelijk wat er precies met hem aan de hand is. Het concert gaat wel door, maar onder leiding van een vervanger.

De Amerikaan zou volgende week twee concerten geven in Wenen, maar ook deze zijn afgelast, meldt Musikverein op zijn website.

Steven Spielberg

Williams geldt als één van de grootste componisten van de twintigste eeuw. Hij verzorgde de muziek van een enorme lijst iconische films, als Indiana Jones, Jaws, Jurrasic Park, Home Alone, Schindler’s List en de Harry Potter-films en vrijwel al het werk van Steven Spielberg. De componist ontving het recordaantal van vijftig Oscarnominaties; hij won het beeldje vijfmaal.

Eerder dit jaar werd aangekondigd dat de Amerikaan nog de muziek voor de negende Star Wars-film zou verzorgen.