'Shape of You' van Ed Sheeran bereikt diamantstatus

24 januari 2019

20u48

Ed Sheeran's hit 'Shape Of You' uit 2017 heeft in de Verenigde Staten de status van een diamanten plaat bereikt. Dat betekent dat er meer dan tien miljoen fysieke en gedownloade exemplaren van het nummer zijn verkocht. Dat heeft de Recording Industry Association of America (RIAA) bekendgemaakt via Billboard. Het is voor Sheeran al de tweede diamanten onderscheiding. In 2017 viel het nummer 'Thinking Out Loud' dezelfde eer ten deel.

Sheeran is pas de vierde artiest die meerdere diamanten tracks heeft gemaakt sinds deze prijs 20 jaar geleden werd bedacht. Hij mag aansluiten in de rij na Eminem, Lady Gaga en Katy Perry. De Engelse zanger bedankte zijn fans via sociale media. "Mijn single ‘Shape Of You’ is nu diamant in in the VS! Bedankt aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt.”

‘Shape Of You’ bezat al het record voor het nummer dat het langst in de Amerikaanse top 10 heeft gestaan. Het nummer bivakkeerde 33 weken in de lijst, waarvan 12 weken op de eerste plaats.

Sheeran hervat later deze maand zijn wereldtournee in Brazilië. Vanaf 24 mei is hij in Europa te zien. Er zijn (nog) geen Belgische concerten gepland, maar er zijn wel geruchten dat hij (net als in 2014) op Pinkpop zal optreden.