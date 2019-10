"Scala moet ook zonder Kolacny Brothers draaien": dameskoor treedt tegelijk op in China én Duitsland JOBG

31 oktober 2019

00u00 1 Muziek Scala staat voor een uitdaging. Het vrouwenkoor treedt volgende week tegelijk op in Duitsland én China, en dat betekent voor het eerst in 23 jaar een splitsing. De broers Kolacny blijven in Duitsland, de overige zangeressen trekken dus alleen naar China. "Scala moet ook zonder ons kunnen draaien. We leiden al jaren stiekem dirigent- en pianoassistenten op, nu volgt de grote test."

Een deel van de Scala-zangeressen vertrekt vandaag met de tourbus richting Leipzig, waar hun Duitse tournee morgen van start gaat - goed voor bijna twintig optredens, soms voor wel duizend man. "Een grote brok in onze agenda, die daarom ook al een jaartje vastligt", zegt Steven Kolacny. Tot een telefoontje uit China de plannen plots dreigde om te gooien. "Voor een heel groot event in Peking wilden ze per se dat wij kwamen optreden. Twee jaar geleden zijn we daar al op tournee geweest en we hebben blijkbaar indruk gemaakt. Heel leuk, natuurlijk, alleen wilden ze Scala uitdrukkelijk op 8 november op het podium, terwijl we net dan ook in Brandenburg optreden." China annuleren was not done volgens Steven (50) en Stijn (43) Kolacny. Maar Duitsland afgelasten was óók geen optie. Daarom halen de broers nu voor het eerst hun toekomstplan naar boven, waar ze al drie jaar onder de radar mee experimenteren: Scala opsplitsen.

Zoals Cirque du Soleil

"Stijn en ik blijven in Duitsland met 14 zangeressen en een koor van 16 andere zangeressen vliegt naar China, samen met een tourmanager en onze twee assistenten - een dirigent en pianist", zegt Steven. "Stijn en ik leiden al jaren twee assistenten op, die onze taak kunnen overnemen. Op termijn moet Scala & Kolacny Brothers ook gewoon Scala kunnen zijn. Het zou zonde zijn, mochten we grote optredens moeten afzeggen omdat ze gelijk vallen met een ander optreden, of omdat Stijn of ik er niet kan zijn. Zoiets mag onze internationale groei niet tegenhouden. Bij Cirque du Soleil werken ze trouwens ook zo. Alleen zijn die nog een tikkeltje groter. (lacht)"

"De combinaties waarbij één van ons tweeën ontbreekt hebben we al verschillende keren getest. Natuurlijk is het soms wel jammer dat je er zelf niet bij bent", zegt Steven. "Stijn mocht vorig jaar in het grootste geheim met de dames naar een kasteel in Engeland om voor Jonathan Ive, de voormalige designer van Apple, op te treden. Als hij dan belt en zegt dat hij in de loge naast Bono van U2 zat, dan vloek je wel eventjes. Verder verloopt deze manier van werken perfect. Maar het koor zonder één van ons laten optreden, dat gaan we nu voor het eerst testen in China."

Opvolging in familie

Volgens de broers kan er niks misgaan. "We zijn hier tot in de details op voorbereid. De zangeressen die naar China gaan, zijn kwalitatief gelijkwaardig aan degene die in Duitsland optreden. Een B-team bestaat niet bij ons."

Stijn en Steven hebben intussen een poule van zo'n honderd zangeressen, waar er per semester een kleine tien kunnen bijkomen. Daarnaast vloeien er ook nog stemmen uit het kinderkoor bij. Dat telt momenteel ook 350 zangers, onder wie Stijns kinderen Kamiel (4) en Rosa (10) en Stevens dochter Martha (5). Stevens 16-jarige zoon Jef is over een jaar dan weer klaar om in papa's voetsporen te treden als pianist. "Hij gaat al mee op tournee en bij de 'Meisjesnamen'-concerten vervangt hij me al bij twee nummers. Hij regelt de cd-verkoop bij optredens, helpt mee met de techniek: Jef is echt gebeten en wil Scala verderzetten. Da's heel mooi om te zien", aldus Steven. "Momenteel denken Stijn en ik nog niet aan stoppen, maar verder dan twee jaar kijken we nooit. Wetende dat wij vervangbaar zijn, geeft ons een gerust gevoel voor de toekomst."