'Ruimtevaarder' van Kommil Foo prijkt bovenaan de Lage Landenlijst TK

22 september 2018

19u35

Bron: Radio 1 6 Muziek Vandaag ging Radio 1 in de Lage Landenlijst op zoek naar het beste Nederlandstalige lied. 'Ruimtevaarder' van Kommil Foo prijkte op 1 in de top 100.

'Ruimtevaarder' van Kommil Foo oversteeg 'Ploegsteert' van Het zesde metaal aan de top van de Lage Landenlijst. De instant-klassieker 'Zoutelande' van BLOF met Geike Arnaert vervolledigt de top drie.

De Lage Landenlijst werd, toepasselijk, uitgezonden vanuit Zoutelande. Dit was coproductie van Radio 1 met 3 regionale omroepen uit Nederland: Omroep Brabant, de Limburgse L1, en Omroep Zeeland. En in de Roma in Antwerpen vindt vanavond een speciale Lage Landensessie plaats.

De top 10:

'Ruimtevaarder' van Kommil Foo

Ploegsteert' van Het zesde metaal

'Zoutelande' van BLOF feat. Geike Arnaert

'Als ze lacht' van Yevgueni

'Pastorale' van Ramses Shaffy en Liesbeth List

'Het dorp' van Wim Sonneveld

'Tim' van Wim De Craene

'Iedereen is van de wereld' van The Scene

'Mia' van Gorki

'Twee meisjes' van Raymond van het Groenewoud

Hier kan je de volledige lijst vinden.