'Rhythm Inside' van Loïc Nottet verkozen tot beste Belgische Songfestivallied SVM

01 februari 2018

23u29

Bron: Belga 0 Muziek De volgers van Songfestival.be, een Belgische website over het Eurovisiesongfestival, hebben 'Rhythm Inside' van Loïc Nottet verkozen tot het beste Songfestivallied van België. 'City Lights' van Blanche werd tweede. Tom Dice met 'Me and My Guitar' is met zijn vierde plaats de beste inzending uit Vlaanderen.

Er liep een stemming van drie maanden om de winnaar te bepalen. Uiteindelijk won Loïc Nottet met 'Rhythm Inside'. De Waal werd drie jaar geleden vierde op het Songfestival in Wenen.

Loïc is zelf opgetogen met het nieuws. "Als ik terug luister naar de eerste versie van 'Rhythm Inside' en zie waar ik nu sta, dan voel ik me heel gelukkig. Het Songfestival was een groot avontuur, ik heb zoveel geleerd over mezelf als tiener."

Blanche, de kandidate van vorig jaar, eindigde tweede. Sandra Kim, de enige Belgische winnares van het Songfestival, haalde met 'J'aime la vie' brons. Tom Dice en Urban Trad vervolledigen de top vijf. In totaal waren er zestig Belgische inzendingen.

Songfestival.be ontving honderden puntensets: 45 procent kwam uit Vlaanderen, 9 procent uit Brussel en Wallonië en 31 procent uit andere delen van de wereld.