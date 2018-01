"Moet rekeningen betalen": winnaar Beste Nieuwkomer 2000 verkoopt zijn Brit Award op eBay mvdb

S Club 7 in 2000 met Paul Cattermole (tweede van links). Inzet: de bewuste te koop aangeboden Brit Award. Muziek Wie een Brit Award, een van de meest prestigieuze muziekprijzen, op zijn schouw wil hebben staan, kan nu bieden op eBay. Paul Cattermole (40), oud-lid van de Britse popgroep S Club 7, verkoopt zijn award die hij in 2000 kreeg. De groep won toen Beste Nieuwkomer.

Rond de eeuwwisseling scoorde de band in Groot-Brittannië met mierzoete hitparadepop de ene hit na de andere. Bij ons stond het zevental slechts eenmaal laag genoteerd in de hitlijsten. In zijn oorspronkelijke bijhorende beschrijving verklaarde de zanger dat hij "rekeningen moet betalen", niet in het verleden wil blijven plakken en verder met zijn leven wil.

Startprijs voor de award was 650 pond, omgerekend zo'n 733 euro. Door de media-aandacht is de prijs inmiddels gigantisch gestegen. Een mogelijke koper zal dus 65.000 pond moeten dokken, of zo'n kleine 74.500 euro. Cattermole is beducht voor leukerds die voor de grap de prijs opdrijven. Tot nu toe zijn er 127 biedingen binnengelopen. Het bieden loopt binnen twee dagen af.

Indien er een serieus bod volgt, is Cattermole bereid de award persoonlijk af te leveren en er een 'meet & greet' van te maken. Hij verliet S Club 7 in 2002, de groep ging een jaar later uit elkaar. Cattermole maakte met een deel van de groep in 2008 een comeback, die tot 2014 duurde.

