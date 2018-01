"Als dit een hit is, loop ik naakt over straat": hoe Toto 'Africa' maakte TK

31 januari 2018

16u57

Bron: The Guardian 3 Muziek Eind vorig jaar werd het nummer ‘Africa’ van Toto nog Eind vorig jaar werd het nummer ‘Africa’ van Toto nog in de Tijdloze van Studio Brussel gestemd . Je kan dus gerust zeggen dat het een echte klassieker is die jong en oud kan bekoren. En dat terwijl de bandleden op zijn zachtst gezegd kritisch waren over hun creatie. Aan The Guardian vertelden schrijver David Paich en gitarist Steve Lukather hoe de song tot stand kwam.

Lukather had geen greintje vertrouwen in ‘Africa’ toen Paich ermee op de proppen kwam. “Ik vond wel meteen dat het deuntje briljant was, maar toen hoorde ik de tekst. Ik dacht ‘Dave, man, Afrika? We zijn van Noord-Hollywood. Waar ben je in godsnaam over bezig? I bless the rains down in Africa? Ben je Jezus, Dave?’ Ik dacht ‘als dit een hit wordt, loop ik naakt over Hollywood Boulevard’.”

Ook de clip kon hem niet helemaal bekoren. “Ik haatte video’s en ik haatte mijn haar in de jaren ’80. Het was zo’n melige video, en de kleren die we aanhadden gaven ons een androgyn uiterlijk. Helemaal niet wat bij ons imago paste. Je kan het zien op de cover van de single: ik heb echt een moordblik in mijn ogen.”

Of hij intussen een naakte uitstap heeft gemaakt, is niet helemaal duidelijk. “Maar ik heb intussen wel mijn woorden moeten terugnemen. ‘Africa’ is nu zo’n klassieker geworden en ik ben heel trots op David.”

Nooit in Afrika geweest

Volgens David schreef hij het nummer eerder per ongeluk. “Ik was aan het prutsen met mijn nieuw keyboard, en toen speelde ik ineens het typische begin van de song. De melodie kwam als vanzelf; niet veel later had ik een refrein en zelfs de tekst. ‘Wacht even’, dacht ik. ‘Ik ben een getalenteerde songwriter, maar nu ook niet zó getalenteerd.’ Het leek alsof een hogere macht het nummer schreef, want het kwam uit mijn vingers gevloeid als magie.”

Vreemd genoeg was David nog nooit in Afrika geweest. “Ik was altijd gefascineerd door het continent als kind, ik was gek op films over Dr. Livingstone. Ik ging naar een katholieke school en veel leraren hadden missionariswerk gedaan in Afrika. Zij vertelden me dat ze in het dorp alles zegenden, van de mensen tot hun boeken en zelfs de regen. Dat is waar die tekst vandaan komt.”

Paich schreef het nummer begin de jaren ’80, maar bezocht Afrika uiteindelijk pas aan het einde van de jaren ’90. “We speelden in Kaapstad en Johannesburg. Mensen zeiden dat we alles zo mooi omschreven hadden, maar ik was er nooit eerder geweest.”