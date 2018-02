"Al veel te veel Belgen aan boord!": de eerste beelden van Diablo Blvd op metalcruise Diablo Cruise vlog 1 sam

02 februari 2018

Diablo Blvd, de metalband met frontman Alex Agnew, is vertrokken op metalcruise. Bestemming? "Destiny", zoals Agnew het zelf zegt. Zijn eerste indrukken van 70000 Tons of Metal zie je in deze eerste vlog van de band.

