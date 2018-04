"Prince wist niet dat hij namaakpillen nam" mvdb kv

19 april 2018

19u02

Bron: ANP, CNN 3 Muziek De Amerikaanse justitie gaat niemand vervolgen voor de dood van popster Prince. Dat heeft de aanklager in Chaska, Minnesota vandaag bekendgemaakt. De muzikant zou zelf niet geweten hebben dat hij fentanyl had geslikt, maar dacht dat het om een andere, voorgeschreven pijnstiller ging.

Onderzoekers hebben tevergeefs gezocht naar de herkomst van de pillen die Prince uiteindelijk fataal werden en die de stof fentanyl bevatten, aldus de aanklager Mark Metz. Een arts had hem een week daarvoor Vicodin, een andere - minder krachtige - pijnstiller voorgeschreven.

Prince had geen idee dat hij een namaakpil nam die hem het leven kon kosten. Mark Metz, openbare aanklager Chaska

"Er is geen betrouwbaar bewijs dat aantoont hoe Prince de namaak-Vicodin verkreeg die fentanyl bevatte", aldus Metz. "We hebben eenvoudigweg onvoldoende bewijs om iemand in staat van beschuldiging te stellen in verband met de dood van Prince", meldde hij na twee jaar onderzoek. "Prince had geen idee dat hij een namaakpil nam die hem het leven kon kosten", aldus de openbare aanklager. Ook is er geen voorschrift van een arts gevonden. Fentanyl is een opiaat dat tot honderd keer sterker is dan heroïne.

De 57-jarige Prince Rogers Nelson werd op 21 april 2016 levenloos aangetroffen in een lift in zijn complex Paisley Park in de buitenstad Chanhassen bij Minneapolis. Onderzoek wees uit dat hij was bezweken door een overdosis fentanyl, een opiaat.

Medicijnen op andere naam

De betrokken arts wordt aldus niet vervolgd, maar heeft volgens zender ABC aanvaard een minnelijke schikking van 30.000 dollar te betalen. Hij had immers het voorschrift voor Prince op naam van iemand anders gezet.

Geen enkele van de aangetroffen medicijnen in Princes woning was voorgeschreven aan de muzikant. Sommige pijnstillers werden voorgeschreven aan zijn voormalige drummer en vriend Kirk Johnson, andere pillen zaten in vitamineflesjes en briefomslagen, zo blijkt uit politieverslagen.

Ik ben woest op de mensen in de nabije omgeving van Prince omdat ze eerlijk zeggen wat er echt gebeurd is. Die mensen die bij hem waren toen hij stierf, zij wisten wat er aan de hand was. Charles 'Chazz' Smith, neef en drummer van Prince

Charles 'Chazz' Smith, de neef en drummer van Prince, is naar eigen zeggen "woest" om de beslissing. "Ik weet dat de DEA (Drug Enforcement Administration) en de speurders en alle politieagenten Princes zorgvuldig uitkamden en het onderzoek zo goed mogelijk hebben gevoerd. Petje af voor hen", zei hij. "Ik ben niet boos op hen. Ik ben woest op de mensen in de nabije omgeving van Prince omdat ze eerlijk zeggen wat er echt gebeurd is. Die mensen die bij hem waren toen hij stierf, zij wisten wat er aan de hand was."

Prince bleek in het jaar voor zijn dood te hebben geworsteld met een verslaving aan pijnstillers. De dag voor hij overleed, schakelde zijn omgeving een verslavingsexpert in om hem te komen behandelen. Die was bij het gezelschap dat de popster de volgende dag dood in de lift aantrof.