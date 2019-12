‘Ploegsteert’ van Het Zesde Metaal opnieuw verkozen tot beste Belgische popnummer in Belpop 100 ‘Steentje’ van Brihang hoogste nieuwkomer MVO

07 december 2019

20u02 0 Muziek ‘Ploegsteert’ van Het Zesde Metaal werd zonet door de luisteraars van Radio 1 voor het derde jaar op rij verkozen tot het beste Belgische pop- en rocknummer in de Belpop 100.

De Belpop 100 werd vandaag tussen 9 en 18 uur door Floris Daelemans en Sien Wynants gepresenteerd vanuit het Belpop-café in Hasselt. ‘Ruimtevaarder’ van Kommil Foo eindigde op de tweede plaats. ‘Mia’ van Gorki steeg, vijf jaar na het overlijden van Luc De Vos, opnieuw naar plaats 3. Verrassende nieuwkomers waren ‘Steentje’ van Brihang, dat uit het niets meteen op plaats 7 terechtkwam. Ruim 12.000 luisteraars brachten hun stem uit. Dat is maar liefst een derde meer dan vorig jaar.

Top 10

‘Ploegsteert’ - Het Zesde Metaal

‘Ruimtevaarder’ - Kommil Foo

‘Mia’ - Gorki

‘Ne me quitte pas’ - Jacques Brel

‘Instant Street’ - Deus

‘I can’t live in a living room’ - Red Zebra

‘Steentje’ - Brihang

‘Twee meisjes’ - Raymond van het Groenewoud

‘Oh La La La’ - TC Matic

‘There will be no next time’ - The Kids