'Perfect' van Ed Sheeran voor de tiende week op 1 (en hij heeft nog een primeur) DBJ

14u54 2 Photo News Ed Sheeran Muziek Komende zaterdag staat Ed Sheeran voor de tiende week op nummer één in de Vlaamse ultratop. Een knappe prestatie die maar een handvol artiesten hem voordeden.

Tien weken op nummer één in Vlaanderen, niet veel artiesten deden het hem voor. Ed Sheeran komt met zijn nummer 'Perfect' in het mooie rijtje van onder meer 'Con te partirò' van Andrea Bocelli, 'Take Me To Church' van Hozier en 'Barbie Girl' van Aqua. Absoluut recordhouder wordt de Brit echter niet, want daar staat sinds 2007 'Kvraagetaan' van Fixkes te prijken. Dit jaar kwam de 26-jarige singer-songwriter wel erg dichtbij, want met 'Shape Of You' eindigde op de tweede plaats, met 15 weken op één.

De top vijf wordt vervolledigd door 'Can't Stop the Feeling' van Justin Timberlake (14 weken), 'Despacito' van Luis Fonsi en Daddy Yankee (12 weken) en 'Somebody That I Used To Know' van Gotye feat. Kendra (12 weken).

The Simpsons

Pas raakte ook bekend dat Ed Sheeran een rolletje zal spelen in de Amerikaanse animatiereeks 'The Simpsons'. Ook de eerste beelden werden daarvan vrijgegeven, al moesten we toch twee keer kijken om hem te herkennen.

EDS Ed Sheeran in The Simpsons