'Peetvader van de Vlaamse showbizz' Roland Verlooven overleden Hans Luyten

18u17 0 Kristof Ghyselinck

De Vlaamse muziekwereld rouwt, want op 1 november overleed haar peetvader, Roland Verlooven. Het icoon ontdekte niet alleen Vlaamse artiesten, zoals Willy Sommers, voor wie hij onder andere ‘Zeven anjers, zeven rozen’ componeerde. Maar als muziekproducer schreef hij ook mee aan tientallen tophits, zoals ‘De Marie-Louise’ voor Bart Kaëll, ‘Anne’ voor Clouseau en ‘Diep’ voor Get Ready!

Roland Verlooven klinkt als naam misschien niet zo bekend bij het grote publiek, maar was achter de schermen wel een grote meneer, die heel wat betekend heeft voor de Vlaamse showbizz. Dat blijkt uit de honderden reacties op zijn dood.

‘Roland was een mentor, topproducer en bourgondiër’, schreef muzikant Erik Melaerts. ‘Hij liet me mijn eerste stappen zetten in die wondere wereld van de opnamestudio’s en artiesten. De Vlaamse muziekscene zou nooit bestaan hebben, zonder hem.’

‘Roland was een gids voor een hele stoet van Belgische muzikanten. Hij kon de hartslag van de populaire mens als geen ander aanvoelen’, vulde tv-gezicht en producer Jean Blaute aan.

Ook producer Hans Küsters is vol lof: ‘Ik heb werkelijk alles aan Roland te danken. Wij werkten jaren succesvol samen, want Roland was een waanzinnig goede producer voor al mijn arrtiesten, zoals Clouseau, Ingeborg, Stef Bos, … Hij is ook de bedenker van de hit ‘Olé Olé Olé, We are the champions’, die nu nog steeds in alle stadions wordt meegezongen. De laatste jaren van zijn leven verbleef hij vaak in Spanje, waar we elkaar regelmatig zagen. Maar bij onze laatste ontmoeting viel me op hoe moeilijk hij nog uit zijn woorden geraakte.’

Roland Verlooven was duidelijk niet alleen een groot muziekkenner, maar ook een zeer warme persoonlijkheid, zo blijkt uit de reacties.

‘Al die lofbetuigingen zijn enorm hartverwarmend, vooral voor mijn moeder’, zegt Rolands zoon Daniël. ‘Dat doet deugd, want na meer dan 50 jaar huwelijk, moet zij nu alleen verder. Ik laat haar dan ook graag alle mooie reacties op de diverse fora lezen. Vaders dood was geen verrassing voor ons, want hij leed al enkele jaren jaren aan Alzheimer. De laatste vier maanden ging hij enorm snel achteruit. Zo erg zelfs, dat hij moest worden opgenomen in de geriatrische instelling Damiaan in Tremelo. Dat hij op het einde van zijn leven niet meer kon communiceren, was voor ons pijnlijk. Maar we troosten ons met de gedachte, dat hij niet geleden heeft.’

De begrafenis van Roland vindt plaats op donderdag 9 november.

‘Dat zal in intieme kring met enkel de familie gebeuren. Maar wie dat wenst, kan mijn vader op woensdag tussen 19 en 20u bij begrafenissen Eraly in Tremelo nog een laatste groet brengen.’