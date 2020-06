“Pas sinds mijn scheiding voel ik hoe triest het nummer eigenlijk is”: Laura Lynn over haar grootste hit ‘1.000 Maal Belogen’

Muziek

“Als ik 1.000 singles verkoop, zal het wel goed zijn zeker?”, dacht Laura Lynn (43) over haar debuutsingle ‘1.000 Maal Belogen’. Ze verkocht er 117.000. En dat met een cover over liegen en bedriegen. In onze reeks ‘Vlaamse artiesten over hun grootste hit’ vertelt ze dat het nummer intussen wel een bittere nasmaak heeft gekregen. “Ik heb het er een paar maanden heel moeilijk mee gehad. Het lukte mij niet om het nummer uit te zingen.”