"ORDEEEEER!" Michael Schack haalt inspiratie voor nieuw nummer in Britse politiek

04 november 2019

18u35 0 Muziek Wie tegenwoordig wil opvallen in de stroom nieuwe muziek die ons dagelijks bereikt, moet al eens iets bijzonders doen. Of een bijzonder onderwerp kiezen, zoals de Antwerpse drummer en muzikant Michael Schack (53) deed. In zijn nieuwe dancenummer ‘Order’ is namelijk een glansrol weggelegd voor John Bercow, de voorzitter van het Britse Parlement.

Toegegeven: John Bercow was dé ster van de hele Brexit-saga. Met zijn lang uitgesponnen en luid klinkende ‘Ordeeeeeer’ hield hij moeiteloos het hele parlement in bedwang en werd hij al snel een internetsensatie. Binnenkort gaat hij op pensioen, maar hem vergeten zal moeilijk worden. Daar zorgt Michael Schack wel voor. De muzikant, die onder meer bij Netsky en Soulsister drumt, baseerde zijn nieuwe single ‘Order’ op uitspraken van Bercow. En ook in de videoclip krijgt de man - net als collega’s zoals Boris Johnson en Jeremy Corbyn - een tweede leven. Als pop dan wel.