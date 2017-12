"Ons best gedaan": winnaars 'The Band' trekken stekker uit geflopte boysband Buurland TDS

16u28 0 VTM Lennart, Jelle, Jannes en Laurens, alias Buurland. Muziek Toen ze het VTM-programma 'The Band' wonnen, droomden Lennart (24), Jelle (19), Jannes (22) en Laurens (21) van een blitzcarrière in de showbizz. Ze kregen als Vlaams/ Nederlandse groep de naam Buurland en zouden de Lage Landen onveilig maken. Amper acht maanden later is het sprookje voorbij.

Winnaars van talentenjachten die een succesvolle carrière uitbouwen: het lijkt maar niet te willen lukken. Van Peter Evrard van 'Idool' over Tom De Man en Glenn Claes van ‘The Voice' tot paaldanser Domenico van ‘Belgium's Got Talent’: allemaal lijken ze intussen van de radar verdwenen.

En dat lijkt nu ook het lot van Buurland, de winnaar van ‘The Band’ op VTM. De boysband heeft immers beslist er een punt achter te zetten. "De jongens zijn weer bezig met hun studies en na gezamenlijk overleg is er besloten om er een punt achter te zetten. Iedereen heeft hard zijn best gedaan maar succes van een artiest is afhankelijk van vele factoren", laat hun manager ons weten.

Amper luisteraars...

Dat de band niet bepaald potten ging breken, werd volgens de criticasters ook al snel duidelijk. Al leek Buurlands eerste single bij de release aanvankelijk nog aardig op weg: de song wist de derde plaats in de Vlaamse iTunes-top 10 te veroveren, en ook in de Vlaamse top 50, die wordt uitgezonden op Radio 2, kon ‘Fiks Mij’ doorstoten naar de vijfde plek.



Die cijfers brachten echter te weinig geld in het laatje. Hun debuutsingle ‘Fiks Mij’ werd op filmpjessite YoutTube nog maar 51.000 keer beluisterd, ook al staat de clip al sinds april online. Ze hebben ook ‘slechts’ 1.600 abonnees op hun liedjeskanaal. Bijzonder weinig, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met ‘10.000 luchtballonnen’, de eerste single van Hanne, Klaasje en Marthe. Dat nummer werd intussen al meer dan 23.000.000 keer beluisterd.

Gedraaid worden op de radio is één zaak. Geboekt worden voor optredens en festivals blijkbaar nog een hele andere. Lennart, Jelle, Jannes en Laurens stonden het afgelopen jaar slechts een handvol keer op de planken. Zulke lage aantallen, dat dus ook de manager van de groep, Philippe, met zijn handen in het haar zat. Met alle gevolgen dus van dien.

Florian Van Eenoo photonews De boys van Buurland werden amper geboekt voor optredens.

VTM