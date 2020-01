“Ongelofelijk informatief”: Radiohead publiceert online bibliotheek SDE

20 januari 2020

15u54

Bron: NME 0 Muziek Wie graag alles over Radiohead te weten wil komen, kan vanaf vandaag (maandag) terecht op hun website, waar de Britse band een ‘publieke bibliotheek’ gelanceerd heeft.

“Onze website bevatte altijd frustrerend weinig informatie en was onvoorspelbaar. We hebben het nu, voorspelbaar, ongelofelijk informatief gemaakt. We stellen u voor: de Radiohead Public Library.” Wie een (gratis) bibliotheekpas aanvraagt, zal toegang krijgen tot het volledige georganiseerde archief van de groep: albums, videoclips, oude nieuwsbrieven en kunstwerken. Ook zijn er zeldzame opnames te vinden en kunnen fans er materiaal uitprinten en liveoptredens bekijken.

Deze eerste week zullen bandleden Colin en Jonny Greenwood, Ed O’Brien, Philip Selway en Thom Yorke elk afwisselend een dag lang als bibliothecaris optreden en een selectie van hun favoriete materiaal online plaatsen.

De bibliotheek is hier te vinden.