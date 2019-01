‘One Kiss’ van Calvin Harris en Dua Lipa beste nummer om Blue Monday te overleven volgens luisteraars NRJ SD

21 januari 2019

21u00 0 Muziek ‘One Kiss' van Calvin Harris en Dua Lipa veroverde de eerste plaats in de NRJ Happy 200, een lijst met de platen die helpen om de meest deprimerende dag van het jaar - Blue Monday - door te komen.

Op de meest deprimerende dag van het jaar draaiden de NRJ-dj’s de hele dag lang de meest vrolijke nummers, gekozen door de luisteraars. Naast ‘One Kiss’ vervolledigden ‘Finesse’ van Bruno Mars ft. Cardi B en ‘Happy’ van Pharrell Williams de top drie.

Met zes nummers is Beyoncé de populairste artieste in de lijst, op de voet gevolgd door Dua Lipa en Pharrell Williams die elk vijf nummers bijdragen. De hoogst genoteerde Belg is Wim Soutaer, die met de klassieker ‘Allemaal’ op plaats 11 eindigde. Ook de Nederlanders zijn goed vertegenwoordigd. Kraantje Pappie staat op de vierde plaats met ‘Pompen’, en André Hazes Jr. - de revelatie van de afgelopen Warmste Week op Studio Brussel - met ‘Leef’ op plaats 7.