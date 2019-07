'Old Town Road': eerst "niet country genoeg”, nu langste nummer 1-hit ooit Daimy Van den Eede

30 juli 2019

13u25 1 Muziek De Amerikaanse rapper Lil Nas X heeft zowel Mariah Carey als Justin Bieber van de troon gestoten met zijn nummer ‘Old Town Road’. De countryhit staat nu zeventien weken op nummer één in de Amerikaanse hitlijsten. “Bedankt aan iedereen die dit mogelijk gemaakt heeft”, zegt Lil Nas X dolblij op Twitter.

Het nummer werd populair op muziekapp TikTok en kwam zo ook op de countrylijst van Billboard terecht. Daar verdween het opnieuw, omdat het nummer “niet genoeg country” was. Er volgde meteen veel kritiek. Zo zou de beslissing “racistisch” en “discriminerend” geweest zijn, omdat Lil Nas X zwart en homoseksueel is. De rapper loste het probleem snel op door een remix te maken met Billy Ray Cyrus. Dat nummer groeide uit tot een monsterhit en staat nog altijd op nummer één in de hitlijst.